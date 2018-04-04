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В Самаре состоится первый космический фестиваль
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В Самаре состоится первый космический фестиваль 

Волга Ньюс 1 час назад
Об этом сообщает департамент информационных технологий и связи региона. Фестиваль проходит при его поддержке, а также АО «РКЦ „Прогресс“.
В Фестивале принимают участие более 400 детей и родителей, педагогов из девяти регионов России, активно интересующихся вопросами, связанными с космическим ракетостроением, техническим творчеством, образовательной робототехникой.
Фестиваль проводится в два этапа: отборочный этап — с 25 марта по 30 марта и финальный этап — 12 апреля 2018 года.
Во время отборочного тура участники (дети, родители, педагоги) представили свои работы по следующим темам: „Авиация и космонавтика“, „Беспилотные летательные аппараты“, „Робототехника“, „Астрономия“. 12 апреля будут определены победитель (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) согласно рейтингу оценок всех членов жюри по каждой номинации фестиваля. Все участники получат электронные сертификаты. Для педагогов запланирована экскурсия в музей АО „РКЦ „Прогресс“, мастер-классы.
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