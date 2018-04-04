«Бунт мамочек» из Балакирева

Фото и видео группы «Подслушано в Балакирево»

Жители Балакирева Александровского района на днях атаковали помощников сенатора Белякова, которые прибыли в город с десятитысячным населением проинспектировать состояние медицины.

Около «Балакиревской городской больницы» (филиала «Александровской районной больницы») в миг выросла толпа из молодых мамочек и бабушек. На встрече резкой критике были подвергнуты действия департамента здравоохранения Владимирской области. По словам мамочек, после проведенной облздравом «оптимизации», в городе не осталось ни одного участкового терапевта, нет своей станции скорой помощи.

За любым анализом, за любой прививкой балакиревцам приходится ездить за 15 километров в райцентр. Возить на переполненном «ПАЗике» в Александров приходится и заболевших детей — ни одного детского врача в Балакирево больше нет.

Приведем некоторые из самых острых высказываний несчастных балакиревских женщин:

— Ты берешь больного ребенка с температурой, садишься в «ПАЗик», и едешь в Александров полчаса, а можешь простоять еще на переезде полчаса, и нас там никто не ждет. Там свои, городские дети, для нас нет ни отдельного врача, ни прикрепленного дня.

— Ставка медсестры в детском саду 5 тысяч рублей, я хотела устроится на полставки, мне сказали моя реальная зарплата будет 2,5 тысячи.

— К узкому специалисты чтобы попасть — это вообще невозможно. Запись к невропатологу — за полтора месяца. В Александровском районе вообще нет детского окулиста. Я сейчас месяц пролежала с ребенком в Москве, в нейрохирургии, мы ни копейки не заплатили ни за одно исследование. А у нас здесь что происходит? У нас после родов обязуют сделать УЗИ головного мозга, УЗИ брюшной полости. Приходишь, сразу выставляют счет — две тысячи рублей. Дальше понеслись анализы. Кровь — платная. Моча платная. Зачем тогда медицинские полисы?

Не так давно в «Балакиревской городской поликлинике» пришлось закрыть дневной стационар. Бывший врач стационара ушла в декрет, а нового специалиста в городе нет. Заманить в Балакирево медика — задача на сегодняшний день не реальная.

— Я нахожусь в декрете, а другого врача нет, — рассказала на камеру медик. — Сейчас меня просят все жители, чтобы я вышла на работу досрочно. Мне в Балакирево дали служебное жилье, но оно находится в таком состоянии, что для проживания с ребенком оно непригодно. Счетчиков в доме нет, квартплата «набегает» по 10 тысяч рублей в месяц, а зарплата у меня 9 тысяч, а у меня двое детей.