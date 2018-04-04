От микробов до нейронных сетей: девять лучших лекций этой недели

На каких языках говорит Москва?

Дата: 7 апреля

Время: 11:00–12:30 Место: Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (первый этаж, зал ученого совета)

На лекции «Языковой ландшафт Москвы» в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина слушателям расскажут, как географический термин «ландшафт» относится к филологии, какие языки представлены в столице и как понимать незнакомые названия на иностранном языке. Нужна предварительная регистрация. Для входа понадобится паспорт.

Как создают искусственный интеллект?

Дата: 7 апреля

Искусственные нейронные сети сегодня активно используются для глубинного анализа данных. Это математические модели и их программные или аппаратные воплощения, которые призваны воспроизвести нервную систему человека. Такая сеть, основанная на принципе биологических нейронных сетей, умеет обучаться новому и исправлять ошибки в данных. Слушателям лекции «Основы машинного обучения: нейронные сети» расскажут, как устроена нейронная сеть, как она создается и обучается, а также где она сегодня используется. Нужно зарегистрироваться заранее и взять с собой паспорт.

Все ли микробы вредны?

Дата: 7 апреля

Мы их не видим, но они могут менять нашу жизнь в худшую или лучшую сторону. Одни микробы вызывают болезни (от гастрита до менингита), другие делают почву благородной, образуют антибиотики и запускают процессы брожения. Как защититься от первых и правильно использовать вторые — узнаете на лекции профессора, доктора ветеринарных наук Юрия Ватникова. Нужна регистрация. Для посещения лекции понадобится документ, удостоверяющий личность.

Что объединило Италию и Америку?

Дата: 7 апреля

Время: 18:00–19:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей»

Перед показом фильма «Голодные сердца» в «Мультимедиа-арт-музее» пройдет лекция Сильвии Мандруцатто «Италия vs Америка: взаимная любовь?». Руководитель Центра итальянской культуры расскажет о мигрантах, транснациональных переправах и других составляющих, которые создали крепкую связь абсолютно разных народов.

Какие князья жили в Крыму в XIX веке?

Дата: 7 апреля

Время: 12:00–13:00 Место: Музеи Московского Кремля

В рамках цикла лекций «Крым в зеркале истории» историк Марина Ракитина расскажет о том, как русская знать XIX века осваивала полуостров и кто выбрал Крым местом для размещения своей фамильной резиденции.

Какую роль в творчестве Дмитрия Пригова сыграла архитектура?

Дата: 7 апреля

Время: 19:30–21:00 Место: Центр Гиляровского

Лекция «Подъезды и парадные: исповедь курьера» пройдет в рамках выставки «Пригов. Москвадва». В творчестве поэта отражены особенности модернистской архитектуры Москвы. На встрече можно будет обсудить жизнь спальных районов и подъездов домов города. Вход по билету на выставку.

Как создавать комиксы?

Дата: 7 апреля

Время: 11:00–20:00 Место: Музей Москвы

Целый день в Музее Москвы в рамках фестиваля рисованных историй «КомМиссия» будут проходить лекции, посвященные теме комиксов, от искусства написания сценариев до мастер-классов по рисованию. Если вы интересуетесь рисованными историями, вы не захотите уходить отсюда до вечера. Программу можно посмотреть на сайте Музея Москвы.

О чем расскажет организатор Белой армии?

Дата: 7 апреля

Время: 18:00–20:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности

Фильм «Перед судом истории» (1965 год) расскажет об истории Василия Шульгина , главы дореволюционной Государственной Думы , одного из организаторов Белой армии и ярого противника большевиков. Из его беседы с историком Сергеем Свистуновым сложился один из самых парадоксальных документальных фильмов в советской истории. Чтобы посмотреть фильм и принять участие в его обсуждении, нужно зарегистрироваться.

Дата: 8 апреля

Время: 13:00–15:00 Место: Электротеатр «Станиславский»

В рамках фестиваля Фоссе пройдет презентация сборника пьес Юна Фоссе «Когда ангел ходит по сцене», который представят драматург Норвежского национального театра Ула Бё, редактор Юна Фоссе Сесилия Сейнесс и режиссер театра De Utvalgte («Избранные») Кари Холтан. Они расскажут о самобытности автора, который строит свои тексты по принципам музыкальных произведений, не признает знаков препинания и не придерживается строгих рамок. Для участия нужно зарегистрироваться.