В Выхине-Жулебине прошел квест «Самый любимый сказочник»

Путешествие в волшебный мир сказок датского прозаика и поэта Ганса Христиана Андерсена совершили во вторник, 3 апреля, участники литературного квеста «Самый любимый сказочник». Мероприятие состоялось в библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино.

— Решив трудные головоломки, логические цепочки и кроссворд, ответив на вопросы викторины, ребята показали себя как настоящая дружная команда, — отметил сотрудник учреждения.

Добавим, что квест был приурочен ко дню рождения писателя и Международному дню детской книги, который отмечают ежегодно 3 апреля. (вт)