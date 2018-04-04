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В Выхине-Жулебине прошел квест «Самый любимый сказочник»
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В Выхине-Жулебине прошел квест «Самый любимый сказочник» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Путешествие в волшебный мир сказок датского прозаика и поэта Ганса Христиана Андерсена совершили во вторник, 3 апреля, участники литературного квеста «Самый любимый сказочник». Мероприятие состоялось в библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино.
— Решив трудные головоломки, логические цепочки и кроссворд, ответив на вопросы викторины, ребята показали себя как настоящая дружная команда, — отметил сотрудник учреждения.
Добавим, что квест был приурочен ко дню рождения писателя и Международному дню детской книги, который отмечают ежегодно 3 апреля. (вт)
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