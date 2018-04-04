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7 апреля в галерее «Листок» пройдёт мастер-класс по монотипии
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7 апреля в галерее «Листок» пройдёт мастер-класс по монотипии 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
7 апреля в 16:00 в галерее «Листок» состоится мастер-класс по монотипии для детей 12-14 лет. Для участия в мастер-классе понадобятся: акварельные краски, кисти №8, №2 и простые карандаши.
Мастер-класс проведет Наталья Николаевна Кучинская — преподаватель Тимирязевской детской художественной школы, участница выставки «ТАКИЕНЕПОХОЖИЕ».
На данном занятии будет отработана техника монотипии с дальнейшей проработкой для создания оригинального образа.
Вход на мероприятие будет свободный, однако необходимо будет предварительно записаться по телефону: 8 (499) 7933036
Монотипия — вид печатной графики. Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке, полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.
Фото взято: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sfdd6faa3ecededa8/image/i0ba960e672353040/version/1451926283/image.jpg
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