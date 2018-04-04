В Выставочном зале «Центра культуры и спорта» состоится лекция «Чертаново историческое»

Лекция об истории района Чертаново Северное состоится в Выставочном зале «Центра культуры и спорта» в четверг, 5 апреля.

Мероприятие станет первым из маленького цикла. «Чертаново историческое» — такое название носит первая лекция. Ее прочитает Елена Солдатова.

— Она экскурсовод и профессиональный историк, очень хорошо знает историю нашего района и поделится своими знаниями с нами — жителями. Я сама проживаю в Чертанове Северном 40 лет и не все еще знаю, поэтому очень интересно будет послушать, узнать что-то новое. Кроме того, мы планируем в дальнейшем перейти от лекций к экскурсиям по району, ведь одно дело слушать и не видеть, а другое — быть около объекта, о котором ведется повествование, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Елена Солдатова расскажет о занимательных, порой выдающихся, фактах из истории района. Причем все повествование будет сопровождаться уникальными фотографиями.

Пройдет мероприятие по адресу: Сумской проезд, дом 6А. Начало в 18:00. Вход свободный.

Фото: «Центр культуры и спорта»