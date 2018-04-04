Ещё
В Выставочном зале «Центра культуры и спорта» состоится лекция «Чертаново историческое»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Выставочном зале «Центра культуры и спорта» состоится лекция «Чертаново историческое» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Лекция об истории района Чертаново Северное состоится в Выставочном зале «Центра культуры и спорта» в четверг, 5 апреля.
Мероприятие станет первым из маленького цикла. «Чертаново историческое» — такое название носит первая лекция. Ее прочитает Елена Солдатова.
— Она экскурсовод и профессиональный историк, очень хорошо знает историю нашего района и поделится своими знаниями с нами — жителями. Я сама проживаю в Чертанове Северном 40 лет и не все еще знаю, поэтому очень интересно будет послушать, узнать что-то новое. Кроме того, мы планируем в дальнейшем перейти от лекций к экскурсиям по району, ведь одно дело слушать и не видеть, а другое — быть около объекта, о котором ведется повествование, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Елена Солдатова расскажет о занимательных, порой выдающихся, фактах из истории района. Причем все повествование будет сопровождаться уникальными фотографиями.
Пройдет мероприятие по адресу: Сумской проезд, дом 6А. Начало в 18:00. Вход свободный.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Стартует регистрация на участие в «Тотальном диктанте» В галерее «Чертаново» пройдет открытие новой выставки Мастерицы «Энергии. RU» приготовили сувениры ручной работы для городского фестиваля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение