Уполномоченным по правам ребёнка на Ямале избран Данило Трубицын 

Сегодня, 4 апреля, ямальские депутаты внесли на рассмотрение и избрали тайным голосованием единогласно единственного кандидата на пост детского омбудсмена Данило Трубицына.
На рассмотрение в Заксобрание его кандидатуру внёс губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Этот пост он будет занимать в ближайшие пять лет. Данило Трубицын принял присягу и пообещал стоять на страже интересов детей.
«Намерен уделить внимание работе с судебными приставами в части сокращения долгов алиментщиков и сосредоточиться на работе с обращениями так, чтобы не доводить ситуацию до судебного разбирательства, то есть работать на опережение», — отметил новый уполномоченный.
Трубицын Данило Александрович родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Очень важно, чтобы человек на этом посту соответствовал требованиям: был профессионалом и самое главное любил детей, понимал проблемы семьи, стоял на страже их интересов и четко исполнял требования законодательства. Будем надеяться, что наш выбор правильный», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер.
Напомним, на этом посту он сменил Виталия Орешкина, досрочно сложившего полномочия 22 марта 2018 года по личному заявлению. В этот же день депутаты внесли поправки в закон об Уполномоченном по правам ребенка, меняющие порядок доклада Уполномоченного перед депутатским корпусом. Теперь речь идет не о сроках заслушивания, а о датах внесения. Таким образом, Заксобрание получило право самостоятельно решать где, как и когда будет знакомиться с результатами деятельности института Уполномоченного по правам ребенка. Также изменены и сроки представления кандидатур в случае досрочного прекращения полномочий с 14 до 3 дней.