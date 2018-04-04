Уполномоченным по правам ребёнка на Ямале избран Данило Трубицын

Сегодня, 4 апреля, ямальские депутаты внесли на рассмотрение и избрали тайным голосованием единогласно единственного кандидата на пост детского омбудсмена Данило Трубицына.

На рассмотрение в Заксобрание его кандидатуру внёс губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин . Этот пост он будет занимать в ближайшие пять лет. Данило Трубицын принял присягу и пообещал стоять на страже интересов детей.

«Намерен уделить внимание работе с судебными приставами в части сокращения долгов алиментщиков и сосредоточиться на работе с обращениями так, чтобы не доводить ситуацию до судебного разбирательства, то есть работать на опережение», — отметил новый уполномоченный.

Трубицын Данило Александрович родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Очень важно, чтобы человек на этом посту соответствовал требованиям: был профессионалом и самое главное любил детей, понимал проблемы семьи, стоял на страже их интересов и четко исполнял требования законодательства. Будем надеяться, что наш выбор правильный», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер