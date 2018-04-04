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Малыши района Крюково нарисовали весенний лес пластилином
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Малыши района Крюково нарисовали весенний лес пластилином 

Управа района Крюково 1 час назад
Весна это время года, когда природа пробуждается от зимнего сна. С ее наступлением у многих любителей художественного искусства появляется желание создавать весенние пейзажи.
3 апреля в корпусе 1455 досугового центра ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс от Натальи Самсоновой. Юные таланты рисовали весенний лес в технике пластилинографии. Эта техника развивает мысленную активность, учит творчески подходить к работе. Отдельным дополнением пейзажам послужили нарисованный восковыми мелками фон и снег из ваты. В мастер-классе приняли участие малыши 4-6 лет, и каждый из них смог создать свой неповторимый лесной пейзаж​
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