В Орле на детской площадке открылся «портал в Нарнию»

В Орле во дворе у домов №27 по улице Пожарная и №27 по 8 Марта на детской площадке образовались провалы. Огромная яма поджидает у горки, промоина поменьше у карусели, еще несколько на территории. Фото опубликованы в группе «Орел LIVE».

В комментариях орловцы шутят и делятся опасениями. Предположили, что кто-то играл в «Майнкрафт», что это продолжение фильма «Дрожь земли», портал в сказочную страну Нарнию, проход в иной мир. Обвинили в создании ям рано проснувшихся кротов.

«Хотя совсем не смешно, действительно. Вот как упадёт кто-нибудь, тогда зашевелятся», — написал Никита Руднев.

Напомним, в 2012 году в центре Брянская женщина и ее сын полутора лет упали в провал в центре города. Маму удалось спасти, а ребенка искали несколько дней. Тротуар подмыла вода из канализационного коллектора.