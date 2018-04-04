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Спортивный праздник в Савелках собрал около ста участников
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Спортивный праздник в Савелках собрал около ста участников 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В первый день апреля в ФОК «Савелки» прошло спортивное мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню информирования о проблеме аутизма. Его организаторами выступили Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов вместе с ГБУ «ЦФКиС» Зеленограда. Мероприятие собрало порядка ста гостей и участников. В их числе были представители Ассоциации «Лошади добра» и представители Ассоциации «Оздоровительный цигун».
Праздник открылся показательными выступлениями коллектива «Cherrydans», затем состоялась спортивная программа, участники которой преодолевали комплексную полосу препятствий, учились играть в жульбак, боччу, баскетбол, футбол и дартс. Завершился спортивный день вручением памятных сувениров.
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