Спортивный праздник в Савелках собрал около ста участников

В первый день апреля в ФОК «Савелки» прошло спортивное мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню информирования о проблеме аутизма. Его организаторами выступили Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов вместе с ГБУ «ЦФКиС» Зеленограда. Мероприятие собрало порядка ста гостей и участников. В их числе были представители Ассоциации «Лошади добра» и представители Ассоциации «Оздоровительный цигун».

Праздник открылся показательными выступлениями коллектива «Cherrydans», затем состоялась спортивная программа, участники которой преодолевали комплексную полосу препятствий, учились играть в жульбак, боччу, баскетбол, футбол и дартс. Завершился спортивный день вручением памятных сувениров.