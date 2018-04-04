12 научно-фантастических сериалов, которые точно стоит смотреть

Если вы часто задаетесь вопросом, как формировалась современная картина мира, какой могла бы быть альтернативная версия настоящего и что нас ожидает в близком и отдалённом будущем, то вот вам подборка sci-fi сериалов, способных удивить и порадовать ваше воображение.

Переправа

Переправа

Волны выбрасывают на пляж маленького орегонского городка тела непонятно откуда взявшихся беженцев. Все они прибыли из будущего, в котором вовсю идет очередная мировая война. В том, чем грозит нашествие, пытается разобраться местный шериф. Континуум

кадр: Showcase CA Континуум

Ванкувер образца 2077 года. Миром правят корпорации, превратившиеся в диктаторов и с удовольствием злоупотребляющие властью. Группа террористов в рамках борьбы с режимом взрывает небоскреб, за что оказывается приговоренной к смертной казни. Но в день казни преступники совершают скачок в 2012 год, случайно прихватив с собой сотрудницу полиции Киру Кэмерон. В планы злодеев входит и тут сеять хаос и разрушение, и Кира устраивается в местную полицию, чтобы найти помощника, выследить преступников и предотвратить очередную трагедию. Беглецы

Беглецы

Когда шестеро подростков узнают, что обладают необычными способностями, а их родители — суперзлодеи, они решают объединить усилия и восстать против собственных предков. Грань

кадр: Fox Грань

Специальный агент ФБР Оливия Данэм работает в команде с безумным ученым Уолтером и его сыном Питером над изучением неподвластных науке явлений вроде телепатии, левитации и редких генетических мутаций. Они сталкиваются с рядом необъяснимых аномалий, похожих на глобальный эксперимент, и в процессе расследования обнаруживают параллельный мир, в котором существуют свои Оливия, Уолтер и Питер. Своим вмешательством они нарушают баланс между измерениями и вынуждены столкнуться с серьезными последствиями. Рассказ служанки

Рассказ служанки

В жестокой реальности «Рассказа служанки» у человечества проблемы с деторождением. Очень немногие женщины способны дать потомство, поэтому новое правительство изымает из общества фертильных гражданок и распределяет между семьями высокопоставленных чинов в качестве рабынь. В маленьком, очень ограниченном аду им предстоит провести всю жизнь. Сшиватели

кадр: Freeform

Сшиватели

Одаренная студентка Кирстен Кларк пытается разобраться с самоубийством отчима и взламывает полицейский сервер, чтобы найти новые данные. Киберпреступление заканчивается арестом, и девушка в обмен на свободу вербуется в тайную правительственную организацию, занимающуюся нестандартными способами расследования преступлений. С помощью специальной программы сотрудники «сшивают» сознание Кирстен с недавно погибшими жертвами и используют их воспоминания для выяснения всех обстоятельств смерти и поимки преступника. Спираль (Геном)

кадр: Syfy

Спираль (Геном)

Исследование на одной из научных станций Арктики пошло не по плану, и опасный вирус вышел из-под контроля. Это привело к гибели двоих сотрудников станции и странной мутации третьего. Команда эпидемиологов из Центра контроля за заболеваниями США отправляется на помощь. Их цель — остановить распространение вируса любой ценой, не дав ему выбраться наружу. По ходу дела выясняется, что работники станции скрывают некоторые факты своей экспериментальной деятельности. Ковчег

кадр: Globomedia

Ковчег

Учебный корабль «Полярная звезда» отправляется в двухмесячное плавание. На борту, помимо команды, находятся две дочери капитана и неизвестный молодой человек, тайно пробравшийся на судно перед самым отплытием. Произошедший взрыв большого адронного коллайдера оборачивается мировой катастрофой — большая часть земли уходит под воду, человечество погибает, и корабль остается одним из немногих мест, где выжили люди. Агенты «Щ. И. Т.»

Агенты «Щ. И. Т.»

Мир, сформированный внутри вселенной Marvel, уже в курсе, что супергерои существуют. Но, как и всякое аномальное и малоизученное явление, они вызывают недоверие и опасение. Агент Фил Колсон создает специальную секретную организацию, в задачи которой входит исследовательская работа, предотвращение преступлений, устранение их последствий и хоть какой-то контроль за разгулявшимися супергероями. Футурама

кадр: Fox Футурама

Да-да, мы никак не смогли обойтись без старой доброй Футурамы, ставшей проводником в мир Sci-Fi для целого поколения. Нью-Йоркский разносчик пиццы Фрай был случайно заморожен в криогенной камере и разморожен почти тысячу лет спустя. Фрай оказывается в далеком будущем в Новом Нью-Йорке, где находит работу, друзей и огромное количество приключений. В поле зрения

В поле зрения

Загадочный миллиардер и технический гений Гарольд Финч разрабатывает программу, способную прогнозировать будущие преступления на основе анализа кучи разной информации. Программа используется правительством для предотвращения крупных террористических актов, а десятки предсказаний обычных гражданских преступлений просто игнорируются. Для их предотвращения Финч нанимает бывшего агента ЦРУ Джона Риза, который после смерти возлюбленной инсценировал свою смерть и ушел в подполье. Вместе они становятся отличной командой, но их деятельность начинает интересовать полицию. Люди

кадр: Sony Sci Fi Действие сериала происходит в недалеком будущем, которое, скорее всего, будет именно таким, каким его представили создатели шоу. Мир покорили новые гаджеты — высокотехнологичные человекоподобные роботы, созданные в качестве бытовых помощников человека. Обычная британская семья, живущая в пригороде, приобретает себе одного из них, даже не подозревая, какие последствия это все за собой повлечет. Вас ждет захватывающий сюжет, отличная актерская игра и много пищи для размышлений.