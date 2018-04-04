Директор спортшколы: Проект позволит растить в глубинке олимпийцев

Строительство спорткомплексов на пришкольной территории в саратовской глубинке получил единодушную поддержку спортивной и педагогической общественности.

Появление в селе Александров-Гай и Озинках современных физкульткомплексов даст возможность заниматься бесплатно спортом и взрослым и детям.

Жители считают, что люброй человек должен иметь возможность заниматься спортом в шаговой доступности.