Директор спортшколы: Проект позволит растить в глубинке олимпийцев 

Строительство спорткомплексов на пришкольной территории в саратовской глубинке получил единодушную поддержку спортивной и педагогической общественности.
Появление в селе Александров-Гай и Озинках современных физкульткомплексов даст возможность заниматься бесплатно спортом и взрослым и детям.
Жители считают, что люброй человек должен иметь возможность заниматься спортом в шаговой доступности.
— Появление спортивных площадок — это еще один шаг в развитии нашего поселка и улучшения качества жизни его жителей, — уверен директор спортшколы Николай Кузьмин, принимавший участие во встречи с Вячеславом Володиным. — Реализация проекта строительства на пришкольных участках спорткомплекса стало возможным благодаря непосредственной поддержке и участия Вячеслава Володина. Именно такой значимый и масштабный комплекс будет рассчитан на различные спортивные увлечения и интересы людей всех возрастов. Теперь наши школьники и молодежь смогут с пользой проводить свое свободное время и повышать свои физические способности, что позволит открывать спортивные таланты и новые имена спортсменов.