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Володин посетит музей Петрова-Водкина в Хвалынске
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Володин посетит музей Петрова-Водкина в Хвалынске 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Председатель Государственной думы собирается навестить свой избирательный округ — Саратовскую область — в самое ближайшее время.
Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в окружении Вячеслава Володина. Уточняется при этом, что спикер ГД РФ намерен приехать в художественно-мемориальный музей К. С. Петрова-Водкина Хвалынска.
Целью визита, как сообщается, станет ознакомление с итогами реконструкции особняка XIX века. Именно здесь в настоящее время экспонируются уникальные творения известного во всем мире хвалынского живописца.
Напомним, минувшим летом Володин оказал материальную помощь отметившему 150-летие музею, в котором был произведен капитальный ремонт. В этом году Хвалынск ждет не менее значимое событие — 5 ноября здесь будут отмечать 140-лет со дня рождения самого Кузьмы Петрова-Водкина.
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