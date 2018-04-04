Традиции Югры представили в Италии

В рамках «Русских сезонов» в Италии, наши земляки представили проект «Народные традиции заснеженной Югры». На стенде югорчан расположились одежда, украшения и предметы быта обских угров.

Как сообщает Департамент культуры Югры, 29 марта 2018 года на выставке туристской сувенирной продукции российских регионов «Красота в многообразии», представили 13 выставочных проектов из 12 регионов России.

Проект из Югры представила Президент общественной организации автономного округа «Спасение Югры», директор БУ «Этнографический музей под открытым небом „Торум Маа“ Алфёрова Людмила Александровна и председатель Лянторского городского отделения общественной организации „Спасение Югры“ Кондратьева Вера Ивановна.

Отметим, что Дни духовной культуры России в Италии был организован Министерством культуры России . На открытии экспозиции из Югры присутствовала директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Сергеевна Ярилова. По ее словам, важно, что „регион сохраняет локальные особенности отдельных групп коренных народов, будь это береста, традиционный костюм, украшения, уходя от единого образа северного человека“.

Югорчане смогли порадовать гостей не только изделиями из бересты и бисера, но и фольклорным концертом в исполнении Веры Кондратьевой и народного инструментального ансамбля из республики Коми.