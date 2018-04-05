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Спортсмены из Лосинки выступят перед зрителями в честь предстоящего праздника
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Спортсмены из Лосинки выступят перед зрителями в честь предстоящего праздника 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Воспитанники секции «Самбо Лосинка» дадут показательные выступления перед зрителями в предстоящую субботу, 7 апреля; мероприятие посвящено предстоящему Дню космонавтики, сообщил заместитель директора ЦДиС «Лосинка» Никита Воронов.
Увидеть выступления все желающие смогут в спортивном зале центра по адресу Магаданская улица, 8. Начало запланировано на 11.00.
Кроме того, те, кто интересуется тренировками по самбо для себя или детей, смогут сразу на месте узнать об условиях записи в секцию «Самбо Лосинка». (иб)
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