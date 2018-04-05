Карина Разумовская и Руслан Барабанов — о чтении, детстве и благотворительном фестивале AdVita

7 апреля на Новой сцене Александринского театра в честь дня рождения благотворительного фонда AdVita пройдет фестиваль «Один день из жизни…» в четырех концертах. Актеры БДТ Карина Разумовская Руслан Барабанов выйдут на сцену, чтобы прочесть стихи Олега Григорьева , на которых выросло не одно поколение петербуржцев. Мы поговорили с ними о детстве и самых ярких книжных впечатлениях школьных лет. Про детство

Карина Разумовская: Папа был моряком, и я мечтала быть юнгой на «банановозе», а потом летчиком-испытателем. Мы с мамой и бабушками все время что-то мастерили, игрушек не было, так что все делалось из подручных материалов. Шили платья куклам и мягким игрушкам, мебель делали из картона.

Я занималась фигурным катанием и художественной гимнастикой, но мне это не очень нравилось. А в пять лет попала на съемочную площадку и пропала. Решила, что буду актрисой и все тут. Лет в 7-8 была в одном кадре с Кириллом Лавровым , в 12 познакомилась с Роланом Быковым Еленой Санаевой : Лиса Алиса и Кот Базилио собственной персоной, это было как в сказке. И в том же году от России меня отправили в Чехию в качестве члена жюри детского кинофестиваля Злин’95. Так что детство было ужасно интересное! А еще такая радость была: бабушка получала пенсию, и мы отправлялись есть мороженое, в стеклянных вазочках и с консервированными ананасами.

Руслан Барабанов: Мое детство прошло в Мурманске, это не слишком радостный город, но когда не с чем сравнивать, то нормально. Хоккеем занимался, можно сказать жил им. Это время вспоминается как счастливое. Оно не было ни голодным, ни холодным, достаточно насыщено всякими событиями. В первых классах ходил в ближайшую школу, довольно хулиганскую. После перевелся в ассоциированную ЮНЕСКО школу-гимназию — тогда лучшую в городе. В 13 лет мы ездили в Норвегию по обмену, в небольшой городок Батсфьорд — у нас так сейчас элитные кварталы выглядят, эмоции зашкаливали, так что подробностей почти не запомнил. Про чтение в детстве

Карина: Я научилась читать точно еще до школы. Помню, как не могла разобрать слово «мороженое», а бабушка сказала: «Пока не прочтешь, „Спокойной ночи малыши“ не включу». В первом классе подписалась на абонемент «Библиотека для детей», в него входило 15 томов: Булычев, Волков, Верн, Твен, Киплинг, Сентон-Томпсон, По и еще масса интересного. Мама разрешала читать только до десяти вечера, и я снимала со стены бра, накрывшись одеялом, лежала с книжкой — интересно же, чем все закончится. Еще помню сумасшествие по поводу «Всадника без головы», которого я читала неделю на даче и никуда не выходила. Та же история с «Властелином колец», Стругацкими, Беляевым.

Руслан: Я читать начал в пять лет. Помню, летом мы поехали на поезде к родственникам в Омск. У бабушки был такой аттракцион: она доставала газету, давала мне со словами «Русланчик, почитай», и я начинал декламировать передовицу «Труда». Окружающие реагировали: «Ха, ловко он у вас сочиняет!» А потом брали газету и видели, что я на самом деле читаю.

С книгами у меня какая-то кармическая связь, это любимое занятие с самого детства. Никто со мной не занимался, не заставлял. Если дня не хватало — ночами сидел с фонариком под одеялом. Еще помню, как у омских родственников украл «Трех мушкетеров». Роман меня так поразил, что не удержался и утащил, обнаружилось это только в Мурманске. Журили, конечно, а я выкручивался.

Про нужные книги

Карина: Если говорить о совсем детстве, уверена, сказки сделали свое дело. Книги для детей очень важны: они и фантазию развивают, и помогают выстраивать систему координат. Читать нужно непременно и всегда! Хотя сейчас, к сожалению, это делают меньше, это факт. Книги учат ребенка размышлять: хоть Шекспир, хоть Достоевский, хоть приключенческие романы. Как мне кажется, существует лишь один сюжет: о познании человеком себя и поиске своего места в этом мире.

Руслан: Если про детство — то, конечно, Дюма! Его читал все, что попадало в руки. Как ни странно, Булгаков, о нем узнал в 11 лет — увидел у мамы и заинтересовался. В 15 лет «Мастера и Маргариту» знал наизусть. И еще Гоголь.

Про стихи

Карина: Я стихи начала читать в школе и позже увлеклась Цветаевой, Ахматовой. Юнна Мориц — одна из самых любимых. Мандельштам — скорее как преодоление, но с удовольствием. Думаю, нас очень правильно учили: думать, понимать стихи, хоть и это и не пришло сразу. Словно случился щелчок, и озарило: «так вот как все работает!». Очень важно, чтобы были хорошие учителя.

Руслан: Мне кажется, я так и не начал понимать стихи. Есть несколько авторов, которых люблю, но как читать стихи со сцены, понятия не имею.

Про Олега Григорьева

Руслан: Когда я был студентом СПбГАТИ, о нем очень хорошо рассказывал наш педагог Юрий Васильев . Мы даже попробовали на курсе поставить что-то, но не пошло. Не думаю, что вернусь к этим стихам после фестиваля «АдВиты», так как их темы лежат в стороне от моих, пусть и не противоречат им. Это непростая поэзия: часть произведений, которые мы с Кариной будем декламировать, конечно, больше рассчитаны на взрослых. Дети читают их с удовольствием и понимают первый план, но там очевиден и второй, и третий и десятый уровень смыслов.

Карина: Стихи Григорьева буду читать в первый раз. Прежде этой встречи не случалось, так что рада возможности с ними познакомиться.

Текст: Наталия Эфендиева