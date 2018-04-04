«Новые имена» талантливых музыкантов округа назвали в Новом Уренгое

VIII Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» собрал в стенах новоуренгойской школы искусств юных музыкантов из двадцати населённых пунктов нашего округа. Хористы, флейтисты, баянисты, пианисты и скрипачи от 6 лет и старше соревновались на уровне своего исполнительского и вокального мастерства, а также демонстрировали, насколько они «подкованы» в теоретических знаниях.

К примеру, ансамбль «Парад скрипок» в составе семерых юных скрипачей из Муравленко много раз участвовал в своих местных конкурсах, а теперь решил попробовать силы и в окружном масштабе. По словам 9-летней Ксении Белухиной, готовясь к подобным мероприятиям, приходится долго и старательно «оттачивать» каждый аккорд. Но на концерте все переживания у неё улетучиваются.

— На сцене я думаю: «Я не боюсь, я всё смогу!», и забываю о тревогах, — заверила девочка.

В этом году появились две новые номинации: «Учитель-ученик», где педагоги играют дуэтом со своими воспитанниками, и «Музыкальная теоретическая олимпиада».

По мнению лауреата второй степени в номинации «Музыкально-теоретические дисциплины», десятилетней новоуренгойской пианистки Дарьи Божченко, олимпиада была не такой уж и сложной, правда, и подготовка к ней заняла 4 месяца.

— Самые простые вопросы были в письменной работе по сольфеджио, где требовалось построить интервалы, найти аккорды, провести анализ, и по музыкальной литературе — там спрашивалось о биографиях музыкантов. А наиболее сложной мне показалась слуховая викторина: проигрывалось произведение, и нужно было на слух правильно определить его название и композитора. Думаю, для победы в такой олимпиаде в следующем году нужно будет не только хорошо изучить школьную программу, но и позаниматься дополнительно, — рассудила «серебряная» финалистка.

Член жюри конкурса в номинации «Учитель — ученик» преподаватель новоуренгойской ДШИ №2 Татьяна Томанова призналась, что свои «звёздочки» есть в каждом городе округа: «Наш Ямал богат талантами, и мы здесь, чтобы их найти». Кроме неё, в состав жюри вошли педагоги других школ искусств со всего региона, а также признанные авторитеты в мире музыки, знаменитые лауреаты многих международных конкурсов Рэм Урасин, Николай Савчук, Ринат Бикташев и кандидат искусствоведения Марина Городилова. Мэтры вручили дипломы многочисленным юным победителям конкурса в четырёх возрастных категориях и четырёх номинациях, поздравили ребят с заслуженной победой.

По словам одного из организаторов мероприятия, руководителя АНО «Центр творческих инициатив» Юлии Мальковой, ещё одной изюминкой конкурса стала его высокая популярность.

— В этом году мы экспериментально решили расширить состав участников. Если честно, думали, что приедут порядка 250 человек, а заявки подали 718 музыкантов, включая педагогов. Такого колоссального количества людей раньше у нас не было! — призналась Юлия.

Педагоги рассказывают, что некоторые дети, особенно, сельские, когда видят, как владеют инструментом другие ребята, ударяются в слёз: «Я ни на что не способен, я больше не буду играть» … Но в следующем году они же показывают уже совсем другие, более высокие результаты, и гордятся собой.

— Рост конкурсантов заметен, потому что они видят, на кого им нужно равняться. Для столь отдалённой территории, как Ямал, любой музыкальный конкурс очень важен. Дети, которые съезжаются из разных городов и сёл, не только могут увидеть уровень друг друга, но и подтянуться за лучшими, пообщаться с экспертами, — подытожила Юрия Малькова.