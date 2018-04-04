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Юные жители Лосинки научились создавать и наносить грим
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Юные жители Лосинки научились создавать и наносить грим 

Управа района Лосиноостровский 32 минуты назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Мастер-класс по созданию и нанесению грима прошел в библиотеке №61 Лосиноостровского района в минувшую субботу, 31 марта. Как рассказали в администрации культурного учреждения, его провели преподаватели театральной студии «Ять».
— Юным гостям рассказали об истории клоунады, показали репризы великих клоунов, озвучили основные особенности пантомимы и эксцентрики. А затем ребята попробовали самостоятельно создать клоунский грим и поставить сценку с собственным персонажем, — рассказали в библиотеке.
Напомним, развлекательные и познавательные мероприятия для детей проводятся в библиотеке №61 регулярно. Ее адрес — Верхоянская улица, 6, корп.1. (иб)
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