Тайны Вселенной откроются жителям Войковского

Программа «Космос далёкий и близкий» пройдет в библиотеке №21 на Космонавта Волкова 12 апреля. Мероприятие подготовили ко Дню космонавтики.

— Сотрудники библиотеки проведут краткий экскурс в историю праздника, кроме того, читателям будет предложен космический кроссворд и увлекательная викторина, — пояснил представитель учреждения культуры.

Все желающие также смогут оценить книжную выставку «К тайнам Вселенной», которая будет работать в библиотеке.

Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 13.00. (ео)