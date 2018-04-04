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Тайны Вселенной откроются жителям Войковского
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Тайны Вселенной откроются жителям Войковского 

Управа района Войковский 30 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Программа «Космос далёкий и близкий» пройдет в библиотеке №21 на Космонавта Волкова 12 апреля. Мероприятие подготовили ко Дню космонавтики.
— Сотрудники библиотеки проведут краткий экскурс в историю праздника, кроме того, читателям будет предложен космический кроссворд и увлекательная викторина, — пояснил представитель учреждения культуры.
Все желающие также смогут оценить книжную выставку «К тайнам Вселенной», которая будет работать в библиотеке.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 13.00. (ео)
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