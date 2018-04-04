Глеб Никитин и Михаил Сеславинский возложили цветы к памятнику Максима Горького

150-летний юбилей Максима Горького без преувеличения стал праздником для всех нижегородцев. С самого утра по красной ковровой дорожке к памятнику писателю потянулись люди отдать дань памяти знаменитому земляку.

Глава региона Глеб Никитин возложил цветы вместе с руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаилом Сеславинским

— Сегодня мы вспоминаем нашего великого земляка Максима Горького, который и в своих произведениях, и в жизни отличался состраданием к людям, стремился помогать им, — отметил Глеб Никитин. — Максим Горький — это достояние Нижегородской области. Почти 60 лет Нижний Новгород носил его имя, и люди гордились, называя себя горьковчанами.

Одними из главных гостей на торжественной церемонии стали потомки писателя. Супруг правнучки Максима Горького Екатерины Пешковой Евгений Барченков от имени всей семьи Пешковых в этот день передал Глебу Никитину уникальные документы: последнюю записку-завещание великого писателя с его подписью, записные книжки его сына, в которых он делал заметки о поездке в 1918 году в Сибирь, фотографии Дзержинского, которые Горький подарил жене Екатерине, и ряд других документов.

Судя по количеству собравшихся, интерес к горьковским реликвиям, как и к творчеству писателя, огромный. Какие же произведения Горького сейчас наиболее близки нижегородцам? Об этом мы решили расспросить тех, кто пришёл на юбилей.

— Быть может, это покажется вам странным, но больше всего я люблю «Жизнь Клима Самгина». Я прочитал этот роман в шестом классе, и возвращаюсь к нему снова и снова. Каждый раз открываю для себя что-то новое. Ни фильм, ни уроки литературы не покажут всю мощь этого произведения. К нему надо прийти самому. И тогда вы поймёте Горького. Думаю, неслучайно меня назвали Алексеем. Я всегда чувствовал родство с этим писателем. И сегодня для меня день памяти великого современника.

Тамара Сенькина, менеджер

— Я очень люблю «Вассу Железнову». Не ту, где Рашель и разные политические революционные мысли, а первый вариант этой пьесы, в котором Горький размышляет о морали и нравственности. Эта пьеса не имеет привязки ко времени — это вечная классика о взаимоотношениях матери и детей, о женщине, готовой на всё ради них. И когда я смотрю на сегодняшние семьи, я вижу, что Горький актуален как никогда. И всегда таким будет.

Александр Павлович, пенсионер

— Для меня Горький — самый великий из русских писателей. Я наслаждаюсь каждым написанным им словом. Удивительно, как человек практически без образования мог писать так удивительно просто, понятно, легко, и в то же время грамотно, красиво и глубоко. Сегодня, в эру компьютеров, я избавился от многих собраний сочинений, но со своим старым чёрным тридцатитомником Горького я ни за что не расстанусь. И когда мне становится грустно, я раскрываю один из томов и погружаюсь в этот удивительный мир — мир литературы Горького.