Волонтеры из Оренбургнефти помогают детям

То, что 2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера, еще раз говорит о важности и значимости их работы. Волонтерское движение молодежи в ПАО «Оренбургнефть» зародилось уже давно. Ежегодно молодые специалисты участвуют в различных акциях: убирают территории родников и парков (акция «Чистый город»), помогают ветеранам-нефтяникам в организации уборки дворов и прилегающих к дому территорий, участвуют в фестивале Том СойерФест в Бузулуке с целью сохранения и восстановления исторического облика города и многое другое.

Первым добрым делом этого года для волонтеров предприятия стало посещение детских реабилитационных центров в Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане, Сорочинске.

— «Гармония», «Радуга», «Аистенок», — эти названия центров для ребят уже знакомы, сюда они приходят не в первый раз, — рассказывает председатель СМС Ирек Жарлгапов. — А еще — Гамалеевский детский дом недалеко от Сорочинска, с которым нефтяники дружат уже очень давно.

В гости нефтяники пришли, конечно, не с пустыми руками, подарили мальчишкам и девчонкам канцтовары и сладости. Но самым главным было общение! Молодые специалисты подготовили и провели с детьми подвижные игры, эстафеты, задания на развитие мелкой моторики, в ходе которых пальчиками и ладошками они вместе рисовали яркое солнце.

— Ребята были очень рады вновь увидеть молодых специалистов, — говорит заведующая отделением центра «Радуга №2» в Бузулуке Елена Вдовина . — Встреча с гостями для них — всегда настоящий праздник, возможность почувствовать внимание и заботу.

Год добровольцев и волонтеров только начался, впереди у Совета молодых специалистов еще масса интересных задумок и акций.