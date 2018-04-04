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В Ростове прошел слет участников проекта «Волонтеры ради жизни»
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В Ростове прошел слет участников проекта «Волонтеры ради жизни» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В ростовском дворце творчества детей и молодежи 2 апреля состоялся слет участников нового добровольческого проекта «Волонтеры ради жизни», в котором приняло участие более 150 молодых добровольцев, сообщается на официальном сайте администрации города.
Участниками мероприятия стали волонтеры в сферах охраны здоровья, формирования здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, вредных привычек, туберкулеза, охраны репродуктивного здоровья сверстников.
Цель слета — поддержка добровольческих инициатив и волонтерских команд в сфере охраны здоровья и профилактики социально значимых заболеваний.
В рамках встречи для волонтеров были организованы мастер-классы и интерактивные площадки, где они получили практические навыки проведения просветительских мероприятий среди сверстников, используя подходы «равный — равному» и «обучение через развлечение». Помимо этого участники попробовали силы в тематических интеллектуальных и настольных играх, викторинах и интерактивных выставках.
Прошедшие обучение добровольцы в составе своих объединений организуют 16 профилактических сетевых акций в течение всего года.
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