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Спортцентр с аквапарком открылся в Королеве
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Спортцентр с аквапарком открылся в Королеве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Королеве завершены работы по строительству физкультурно‐оздоровительного комплекса на территории ЖК «Валентиновка парк».
В новом спортивном комплексе есть зона аквапарка с четырьмя бассейнами и купелью на  этаже. Самый большой из бассейнов предназначен для взрослых посетителей, еще один бассейн — для занятий
аква-аэробикой
и два небольших бассейна отведены для детей разного возраста. Здесь же располагаются детские раздевалки. Детский блок также включает в себя игровую комнату, два детских зала для спортивных занятий. Отдельная студия предусмотрена для групповых занятий на велосипедных тренажерах.
На третьем этаже располагается студия единоборств с рингом, тренажерный зал, два зала для групповых занятий взрослых посетителей и зона кардиотренажеров, а также административные помещения. Спортивному объекту присвоен высокий класс энергоэффективности.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что наличие подобных спортивных сооружений положительно влияет на развитие массовой физической культуры в регионе.
Вовлечение в занятие спортом разнообразных групп населения — она из наших основных обязанностей. Важно не только развивать потенциал молодых спортсменов, но и формировать привычку к здоровому образу жизни среди взрослых граждан. Надеюсь, что  физкультурно-оздоровительный
центр в Королеве станет еще одним местом для новых побед
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что новый физкультурно‐оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат Котельников планируют открыть к лету 2018 года.
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