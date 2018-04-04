Спортцентр с аквапарком открылся в Королеве

В Королеве завершены работы по строительству физкультурно‐оздоровительного комплекса на территории ЖК «Валентиновка парк».

В новом спортивном комплексе есть зона аквапарка с четырьмя бассейнами и купелью на этаже. Самый большой из бассейнов предназначен для взрослых посетителей, еще один бассейн — для занятий

аква-аэробикой

и два небольших бассейна отведены для детей разного возраста. Здесь же располагаются детские раздевалки. Детский блок также включает в себя игровую комнату, два детских зала для спортивных занятий. Отдельная студия предусмотрена для групповых занятий на велосипедных тренажерах.

На третьем этаже располагается студия единоборств с рингом, тренажерный зал, два зала для групповых занятий взрослых посетителей и зона кардиотренажеров, а также административные помещения. Спортивному объекту присвоен высокий класс энергоэффективности.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что наличие подобных спортивных сооружений положительно влияет на развитие массовой физической культуры в регионе.

Вовлечение в занятие спортом разнообразных групп населения — она из наших основных обязанностей. Важно не только развивать потенциал молодых спортсменов, но и формировать привычку к здоровому образу жизни среди взрослых граждан. Надеюсь, что физкультурно-оздоровительный

центр в Королеве станет еще одним местом для новых побед

— Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что новый физкультурно‐оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат Котельников планируют открыть к лету 2018 года.