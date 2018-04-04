Победителей конкурса «Норникеля» для школьников-изобретателей отправят на выставку в Индию

МОСКВА, 4 апреля. / ТАСС /. Шестеро победителей конкурса I Make, который проводит компания «Норникель» среди школьников-изобретателей, отправятся на международную выставку в Индию. Об этом в среду рассказала ТАСС представитель управления благотворительных программ Заполярного филиала компании Галина Ершова

Участники конкурса должны придумать идею полезного изобретения, проиллюстрировать ее (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и другое), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make.

"Шесть победителей получат уникальный бонус — в составе сборной России поедут осенью на международную выставку в Индию, в Дели. Там будет организована защита их идей. Для этого летом под руководством менторов будут доработаны изобретения победителей, также ребят подтянут в знании английского языка, ведь на нем они будут защищать свои проекты", — сказала Ершова. На конкурс принимают идеи изобретений для ликвидации стихийных бедствий, в сфере образования, сельского хозяйства, зеленых технологий, безопасности и здравоохранения.

Конкурс изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим марафоном «AрктикPRO», Школой городских компетенций.

"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших — платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.