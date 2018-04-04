Ещё
Победителей конкурса «Норникеля» для школьников-изобретателей отправят на выставку в Индию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителей конкурса «Норникеля» для школьников-изобретателей отправят на выставку в Индию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шестеро победителей конкурса I Make, который проводит компания «Норникель» среди школьников-изобретателей, отправятся на международную выставку в Индию. Об этом в среду рассказала ТАСС представитель управления благотворительных программ Заполярного филиала компании Галина Ершова.
Участники конкурса должны придумать идею полезного изобретения, проиллюстрировать ее (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и другое), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make.
"Шесть победителей получат уникальный бонус — в составе сборной России поедут осенью на международную выставку в Индию, в Дели. Там будет организована защита их идей. Для этого летом под руководством менторов будут доработаны изобретения победителей, также ребят подтянут в знании английского языка, ведь на нем они будут защищать свои проекты", — сказала Ершова. На конкурс принимают идеи изобретений для ликвидации стихийных бедствий, в сфере образования, сельского хозяйства, зеленых технологий, безопасности и здравоохранения.
Конкурс изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим марафоном «AрктикPRO», Школой городских компетенций.
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших — платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.
ТАСС: последние новости
Инновационные проекты получат гранты до 300 тыс. рублей на форуме IPQuorum в Светлогорске Студия "Чеченфильм" откроет киношколу в Дубае до конца 2018 года Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение