Воронежцев приглашают на открытую встречу с мультипликаторами Wizart Animation

Мероприятие приурочено ко Дню российской анимации. Воронежцев и гостей города приглашают на открытую встречу с коллективом студии Wizart Animation. Мероприятие, приуроченное ко Дню российской мультипликации, пройдёт в библиотеке им. И. С. Никитина. Воронежская компания Wizart существует уже с 2007 года. На её счету множество картин, которые признаны не только в России, но и за рубежом. Самые популярные из них — франшизы «Снежная Королева» и «Волки и Овцы», а также сериал «Йоко» — права на показ этих работ приобрели уже более 130 стран мира. Сейчас в разработке у студии ещё ряд проектов, один из которых — мультфильм к 100-летию Воронежского госуниверситета. Пообщаться с мультипликаторами приглашают всех желающих. Встреча пройдёт во вторник, 17 апреля, в 15:00 в читальном зале библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2, 3 этаж, к. 301). Вход свободный.