Ещё
Воронежцев приглашают на открытую встречу с мультипликаторами Wizart Animation
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцев приглашают на открытую встречу с мультипликаторами Wizart Animation 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мероприятие приурочено ко Дню российской анимации. Воронежцев и гостей города приглашают на открытую встречу с коллективом студии Wizart Animation. Мероприятие, приуроченное ко Дню российской мультипликации, пройдёт в библиотеке им. И. С. Никитина. Воронежская компания Wizart существует уже с 2007 года. На её счету множество картин, которые признаны не только в России, но и за рубежом. Самые популярные из них — франшизы «Снежная Королева» и «Волки и Овцы», а также сериал «Йоко» — права на показ этих работ приобрели уже более 130 стран мира. Сейчас в разработке у студии ещё ряд проектов, один из которых — мультфильм к 100-летию Воронежского госуниверситета. Пообщаться с мультипликаторами приглашают всех желающих. Встреча пройдёт во вторник, 17 апреля, в 15:00 в читальном зале библиотеки им. И. С. Никитина (пл. Ленина, 2, 3 этаж, к. 301). Вход свободный.
Вести Воронеж: последние новости
В Центре Галереи Чижова воронежцев научат правилам поведения при эвакуации Жительница Воронежа пожаловалась на опасное расположение тира у детской карусели в ТРЦ В Воронеже разгромили памятник лидеру панк-группы «Король и шут»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение