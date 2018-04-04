Не пить, не курить. Лучший тренер — о «ледяном лягушатнике» и Высоцком

Недавно в Ростове-на-Дону прошёл всероссийский форум, посвящённый федеральному проекту «Детский спорт». На нём наградили лучших дворовых тренеров России. В их числе оказался и житель Челябинска.

Бывший профессиональный хоккеист, кандидат в мастера спорта, а ныне инструктор МБУ «Спортивный город» и руководитель физкультурно-спортивной общественной организации «Физорг» Юрий Чехлатый когда-то штурмовал ворота соперников. Позднее ему пришлось преодолевать инертность чиновников, чтобы создать при своём доме настоящий спортивный клуб. Этот клуб существует уже более 15 лет, и многие его воспитанники добились настоящих высот в профессиональном спорте.

У окна с караулом

Эльдар Газатуллин, chel.aif.ru: Как получилось, что вы стали тренировать ребят во дворе? Увидели, как мальчишки курят, вместо того чтобы спортом заниматься?

Юрий Чехлатый: Не совсем так, хотя курение никогда не любил и не понимал. У меня коллега от курения умер. Это ведь тот же наркотик! Как бы нам сейчас пригодился, скажем, Высоцкий! А наркотики его сгубили. Я и сейчас курящих на занятия не пускаю. Сразу могу определить, курил кто-то или нет: надо рукав просто понюхать. И дети мне, бывает, докладывают.

А с тренерской работой во дворе вот как получилось. Я ведь профессиональный спортсмен, последний раз играл в Кемерове за областную команду. Потом переехал в Челябинск, вышёл однажды на балкон: с одной стороны дорога, с другой — площадка, вся заросшая бурьяном. Где тут детям играть и спортом заниматься? В Кемерове дворы лучше обустроены. Решил и в Челябинске порядок навести хотя бы в своём дворе. Организовал ребят, мы не только площадку обустроили, а ещё и подвал вычистили — клуб там организовали.

— Неужели управились своими силами?

— Нам помогли, конечно. Мы написали тогдашнему мэру Вячеславу Тарасову , который тогда занимался программой «Дворы-2000». Я сказал, что бесплатно буду с детьми заниматься, только помогите. Три недели прошло — никакого ответа. Мы сами в мэрию пришли и там узнали, что вышло распоряжение обустроить площадку за счёт городского бюджета. Приехали гастарбайтеры, начали работать. Я следил за процессом и, если что-то делали неправильно, указывал: тут, мол, яма может появиться.

Но часто приходилось и свои деньги тратить. Я ведь машинки швейные могу чинить. Починю несколько — и шланги, например, для катка куплю. Спонсоры тоже есть, но постоянных мало. Больше таких, которые спрашивают: «А мне что за выгода будет?»

— Правда ли, что вы фотографировали ссадины ребят, чтобы доказать чиновникам: на площадке должно быть специальное покрытие?

— Правда. Я тогда целый коллаж сделал: портреты ребят и фото ссадин, ушибов. Надо же было наглядно показать! Меня вызвали, говорят: «Вот тебе 500 тысяч рублей!» Я отвечаю: «Да мне не деньги, а покрытие нужно». В результате привезли защитную плитку, её одно предприятие в Копейске из использованных автопокрышек делает. Я тогда, пока плитку монтировали, даже с открытыми окнами спал, благо лето было. Боялся, что плитку украдут. Зато когда покрытие появилось, детей сразу прибавилось.

Попрошу не выражаться!

— Много детей к вам приходит заниматься?

— Летом около сотни, зимой чуть меньше. Это, конечно, ребята из разных дворов — и мальчишки, и девчонки разных возрастов. Не зря Олимпиады прошли: интерес у детей к спорту растёт. А у нас тут можно играть и в футбол, и в баскетбол, и в большой теннис, и в хоккей, зимой работает каток с раздевалкой. У меня есть коньки, форма. Можно посещать тренажёрный зал, заниматься тяжёлой атлетикой. Все занятия, разумеется, совершенно бесплатные. Есть и своего рода «ледяной лягушатник» для самых маленьких, кто встаёт на коньки. Это всё ребята, которым хочется подвигаться, им бы клюшку в руки! Я сам такой рос.

Многие мои воспитанники потом поступают в детско-юношеские спортивные школы. Наград и медалей у нас много. Моя внучка Юля стала лучшим бомбардиром и завоевала второе место на Кубке РФС по футболу среди смешанных детских команд в Сочи в прошлом году. Или же, например, Пётр Савостин — пришёл ко мне совсем маленький, а стал чемпионом города по гребле. Или же Андрей Кузнецов , который сейчас в Озёрске в высшей лиге в футбол играет.

— А трудные подростки проблем не создают?

— У меня правила строгие. Про запрет на курение я уже говорил. Про алкоголь сами понимаете, ещё строже. Всякие, конечно, приходят — и дерзкие, которые матом ругаются. Я таких сразу выгоняю. Многие потом приходят на следующий день, извиняются.

Был случай, собралась одна компания из пяти человек. Очень неблагополучные. У кого-то мать пьёт, у кого-то ещё что. Пытался их футболом воспитать. Но они кого-то ограбили и сели. Один из них вышёл, встретился мне и говорит: «Дурак я был, а вы нам всё правильно говорили!»

— Соседние дворы не последовали вашему примеру?

— К сожалению, хорошему примеру мало кто следует. Вот рядом с нами заброшенная дворовая площадка — гораздо больше нашей. Рядом подвал, и там не спортивный клуб, как у нас, а магазин, где подросткам алкоголь и сигареты продают. Штрафуют их, штрафуют, а толку-то? Или хожу постоянно мимо училища № 10 — всегда там стоят девушки и курят. Неужели администрация училища не может за этим проследить?

К сожалению, даже если площадка где-то появляется, не факт, что всё сделано по уму. Так, я узнал, что в соседней школе на спортплощадку выделили 5 млн рублей. И что в итоге? Срезали слой чернозёма, продали его, а потом там появилась узенькая дорожка. Получается, денег на этом заработали, и 5 млн непонятно куда пошли.

Вытащить из-за компьютера

— Тем не менее если есть такие неравнодушные люди, как вы, то ситуацию, получается, можно изменить?

— Не всё в моих силах. Хотел в своё время организовать шахматный клуб в подвале соседнего дома. Там прежде распивочная была, причём самого худшего пошиба — даже человека там убили. Но не получилось, отдали подвал какому-то коммерсанту.

— Не сталкивались с тем, что детям интереснее дома перед компьютером, чем во дворе с мячом?

— Если не будет во дворе нормальной площадки, то будут, конечно, дома перед компьютером сидеть. Но ребятам действительно хочется играть во дворе. Стоит мне залить каток и дать объявление в Интернете, так вскоре на льду полно народа. Даже на машинах родители из других районов детей привозят.

Сейчас надеюсь получить президентский грант. Если получится, форму купим и для детей, и для ветеранской команды. Я ведь и сам на лёд до сих пор выхожу.

Но мечтаю о том, чтобы в Челябинске была целая структура по поддержке дворовых тренеров. Ведь они все бывшие спортсмены, профессиональные тренеры — они полны сил и не хотят дома сидеть! Дали бы им хоть какую-то зарплату, обустроили площадки. Я помогаю тем, кто тоже хочет создать площадки во дворах, но нужна система. Недавно был в Ростове-на-Дону, так там губернатор поддерживает создание во дворах борцовских залов в шаговой доступности для каждого дома. Вот если бы у нас развитию спорта оказали поддержку на таком уровне, качество жизни челябинцев действительно бы улучшилось.

Досье

Юрий Чехлатый родился в 1950 году в Челябинске. Окончил Кемеровский техникум физкультуры. Играл за различные хоккейные команды в 10 городах СССР, затем перешёл на тренерскую работу.