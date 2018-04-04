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СГМУ сообщил о причинах закрытия детского отделения гнойной хирургии
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СГМУ сообщил о причинах закрытия детского отделения гнойной хирургии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовский государственный университет им. Разумовского официально сообщил о причинах закрытия детского отделения гнойной хирургии. Как стало известно, такое решение было принято в связи с открытием нового корпуса областной детской клинической больницы и сокращением финансирования из территориального фонда общего медицинского страхования, передает «Взгляд Инфо».
Несмотря на то, что в приказе говорится о ликвидации отделения, на деле два детских хирургических отделения клинической больницы им. Миротворцева объединяются в одно.
«При этом будет сохранена и плановая, и экстренная госпитализация. То есть из двух отделений детской хирургии на 80 коек, расположенных в клинической больнице им. Миротворцева СГМУ, будет сформировано одно отделение на 60 коек», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее жители Саратова создали петицию на сайте change.org против закрытия детского отделения гнойной хирургии, которую они планировали адресовать министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.
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