СГМУ сообщил о причинах закрытия детского отделения гнойной хирургии

Саратовский государственный университет им. Разумовского официально сообщил о причинах закрытия детского отделения гнойной хирургии. Как стало известно, такое решение было принято в связи с открытием нового корпуса областной детской клинической больницы и сокращением финансирования из территориального фонда общего медицинского страхования, передает «Взгляд Инфо».

Несмотря на то, что в приказе говорится о ликвидации отделения, на деле два детских хирургических отделения клинической больницы им. Миротворцева объединяются в одно.

«При этом будет сохранена и плановая, и экстренная госпитализация. То есть из двух отделений детской хирургии на 80 коек, расположенных в клинической больнице им. Миротворцева СГМУ, будет сформировано одно отделение на 60 коек», — говорится в сообщении.