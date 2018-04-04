Родительская ассоциация Ямала и СПИД-центр будут действовать заодно

Старт акции «Родители Ямала — против ВИЧ!» был дан в декабре во время окружного

семинара по профилактике ВИЧ. 3 апреля в СПИД-центре встретились представители регионального отделения Национальной родительской ассоциации и медицинские работники.

Дискуссию открыла главный врач Людмила Волова.

— Для любого родителя самое ценное — это жизнь и здоровье детей, — начала Людмила Юрьевна. — Ни одно инфекционное заболевание не унесло столько жизней, как СПИД. На его счету уже 28 миллионов жизней. Умирают маленькие дети и старики. Самому старшему инфицированному 98 лет, причина — незащищенный половой контакт с женщиной определенного рода занятий. Но если для взрослых рискованное поведение — их выбор, то смерти маленьких детей лежат на совести безответственных мам, игнорирующих факт болезни и рекомендации врачей. Многие юные ямальцы после школы уезжают учиться в другие города, отрываются от семьи, заводят новые знакомства. В мегаполисах обстановка значительно хуже, чем на Ямале. К примеру, в Екатеринбурге каждый 50-й житель ВИЧ-инфицирован. Когда я вижу такую статистику, понимаю, что в переполненном автобусе может быть ВИЧ-инфицированный, в университетской аудитории из 200 человек их может быть уже четверо, а с учетом возраста, скорее всего, еще больше. Наша задача — подготовить детей к новой самостоятельной жизни. Прививки от ВИЧ нет, единственный способ уберечь наших детей — вооружить их всеми необходимыми знаниями, сформировать привычки здорового образа жизни.

Для убедительности Людмила Волова привела некоторые статистические данные. Так, из всех случаев заражения, выявленных в 2015 году, 42% (это более 2 миллионов человек) пришлось на пять стран, в числе которых ЮАР, Нигерия, на третьем месте Россия, далее Индия и Уганда. И тенденции к снижению заболеваемости нет. На сегодняшний день более миллиона двухсот граждан нашей страны положительный ВИЧ-статус. За прошлый год на сто тысяч населения выявлен 71 заболевший. Самая неблагоприятная обстановка наблюдается в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Томской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В пяти из них генерализованная стадия эпидемии. Ямал сохраняет низкий пороговый уровень заболеваемости, ниже, чем в среднем по России.

— Хочу выразить огромную благодарность социальным педагогам и психологам, работающим в учебных заведениях, — обратилась к присутствующим Людмила Юрьевна. — Во многом их усилиями нам удается удерживать невысокие показатели заболеваемости среди подростков и юношей.

Волонтеры и сотрудники СПИД-центра выразили готовность участвовать во всех мероприятиях, связанных с профилактикой ВИЧ и СПИД, обговорили способы взаимодействия с родительскими активами. Ближайшее совместное мероприятие запланировали на 14 апреля. Пока обсуждают форму, время и место проведения.