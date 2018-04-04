Корреспонденты «СОЮЗа» получили задание: раскусить фудшеринг

В самой популярной российской фудшеринговой группе «ВКонтакте» уже 35 тысяч подписчиков, а в минской их число достигло почти 10 тысяч.

Впервые о фудшеринге в России всерьез заговорили в конце 2015 года — тогда психолог из Петербурга Александра Легкая создала в соцсети группу «Отдам даром еду». Первые несколько тысяч сторонников нашлись тут же, а сегодня сообщения в группе появляются по несколько раз в час. Объявления в основном публикуют жители Москвы и Петербурга, хотя иногда встречаются и другие города.

"Отдам черный чай с травами в пакетиках, кукурузу, упаковку гречневых хлопьев и кошачьего корма. Самовывоз, метро «Новокосино», — гласит одна из свежих записей. Опубликована она в 10.50, а уже через 7 минут в комментарии приходит первый желающий забрать продукты. И оказывается опоздавшим — автор объявления отвечает, что еду уже забронировали. Если бронь сорвется и за едой никто не приедет, то все достанется следующему претенденту.

При этом основная цель проекта — не накормить всех нуждающихся, многих из них попросту нет в Сети. Задача более масштабная — бороться с бездумным потреблением и способствовать рациональному использованию продуктов.

Вы купили слишком много хлеба и к концу срока годности решили его выбросить? Зачем, если можно просто написать пост и в течение пары часов кто-то приедет и заберет выпечку. Объявлений с предложением продуктов с заканчивающимся сроком годности, кстати, довольно много, но речь об уже просроченной еде идет редко. В правилах группы сказано, что еду с недавно истекшим сроком хранения можно отдавать, только если это не сказалось на ее качестве — нет запаха, плесени и т.д.

Правила главного российского фудшерингового сообщества также запрещают отдавать мясо, рыбу и морепродукты. Во-первых, потому что группа вегетарианская. Во-вторых, потому что по внешнему виду мяса трудно определить, где и в каких условиях оно хранилось, и не принесет ли такой «подарок» вреда. Кроме того, еду в сообществе нельзя продавать или менять — это противоречит философии движения.

Представьте только, в мире 800 миллионов человек голодают, а мы выбрасываем на помойку тонны продуктов

Судя по объявлениям, участвуют в фудшеринге не только рядовые его сторонники, но и кафе и рестораны. В группе немало записей, где пекарни или кофейни отдают остатки хлеба, печенье и прочее добро. Это очень похоже на фудшеринг в западных странах, где он и зародился, — там еду с истекающим сроком годности зачастую раздают супермаркеты.

В России таких масштабов фудшеринг пока не достиг, хотя поклонников у него становится все больше, в Сети можно найти сообщества разных городов — от Набережных Челнов до Краснодара. Бизнес постепенно тоже проникается идеей. Александра Легкая рассказала «СОЮЗу», что с проектом сегодня сотрудничают около 150 заведений в Москве и Петербурге — в основном это небольшие кафе и магазины. «Кроме того, мы начали готовить разные блюда из продуктов, которые отдают люди, — отметила она. — Получившуюся еду потом также раздаем всем желающим».

Инна Мелешко, meleshko@sb.by, Минск

Первые группы фудшеринга в Беларуси начали появляться еще в 2016 году. В минской фудшеринговой группе «ВКонтакте» сегодня насчитывается почти 10 тысяч подписчиков: на килограммы еды, которая «не прижилась» в домашнем холодильнике, находятся новые владельцы за считаные минуты. Конечно, как и в любой другой группе фудшеринга, все здесь следуют четким правилам: не отдают испорченные продукты и те, свежесть которых определить невозможно, табу — лекарства и алкоголь.

А еще не просят еды: для таких пожеланий модераторы сообщества создали специальную тему «накормите меня». Не так давно, кстати, в группе появился и «черный список»: здесь то и дело постят ссылки на аккаунты недобросовестных фудсейверов — тех, кто обе­щал забрать еду, но не приехал, или, например, тех, кто поделился некачественными продуктами. Такие пользователи сразу попадают в бан и лишаются возможности делиться едой.

Минчанка Виктория Кривец отдает еду в группе периодически, говорит, выбросить рука не поднимется:

— Фудсейверы могут помочь тем, у кого, возможно, на еду в данный момент просто нет денег. Представьте только, в мире 800 миллионов человек голодают, а мы выбрасываем на помойку остатки приготовленного накануне. Помню, первый раз я делилась тортом, и за своим сладким куском приехал худенький такой студент. Сразу вспомнила себя в студенческие годы: трудно было найти деньги на элементарное. Торт — это, конечно, не полноценный обед, но парень все равно уехал довольным, — смеется Виктория.

35 тысяч подписчиков насчитывается на сегодняшний день в самой популярной российской фудшеринговой группе «ВКонтакте». В такой же минской группе их число достигло почти 10 тысяч.

Сегодня сообщества фудшеринга активно развиваются не только в Минске, но и в регионах: своя группа есть в Могилеве (в ней около 300 подписчиков), Витебске, Бобруйске. А сама идея делиться едой настолько приглянулась белорусам, что они уже готовы выйти за пределы Интернета: многие фудсейверы с удовольствием оставляли бы продукты в общественных холодильниках — такие есть, например, в Германии, где обмен едой между частными лицами — лишь часть глобального круговорота. Там продукты отдают тоннами — отели, у которых остается еда от «шведского стола», магазины, булочные, которые зачастую пекут больше хлеба, чем нужно.