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Шуба заворачивается: новосибирец превратил 50-летний фургон в мощную аудиосистему
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Шуба заворачивается: новосибирец превратил 50-летний фургон в мощную аудиосистему 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Чемпион России по автозвуку Сергей Ремизов с коллегами создал самую мощную систему автоакустики в Новосибирске. Для этого автор проекта установил в винтажный фургон 12 автомобильных сабвуферов размером по 12 дюймов каждый.
«Это наш вид соревнований. Мы показываем, что можно достичь с помощью тюнинга. В кузове расположена звуковая система мощностью в 164 децибела. Как пример — реактивные самолёты взлетают со звуком в 154 децибела», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Ремизов.
Основой проекта стал Ford Transit 1967 года выпуска — исправную машину купили за 150 тысяч рублей. Под корпусом старенького «Форда» сварена цельнометаллическая капсула, которая защищает авто от звуковой волны. Проблемой стал ураганный ветер от музыки, для чего пришлось поставить турбодизельный двигатель от Land Cruiser Prado и поменять ходовую часть.
Запуск звуковой системы в мастерской Alphard привлёк 80 любителей громкой музыки, которые, по словам Ремизова, ушли в полном восторге. Звук запустили на частоте в 25 Гц, так как частоты выше 45 Гц на такой громкости вызывают контузию — от музыки никто не пострадал, заверил разработчик системы.
Автомастера планируют довести количество сабвуферов до 20, повысив мощность звука до 70 кВт, а громкость — до 170 децибел. По словам Сергея Ремизова, уникальность саунд-системы не просто в громком звуке и мощном басе, а в возможности качественно играть музыку.
Всё лето реактивный фургон будет ездить по городам Сибири. В планах автомастеров посетить Красноярск, Кемерово, Киселёвск, Омск и Барнаул, а потом выставить авто на День города в Новосибирске, который будет отмечаться 23–24 июня. Осенью 16-кратные чемпионы России и четырёхкратные чемпионы мира по автозвуку и тюнингу поедут на финал очередных соревнований в Ростове-на-Дону.
Другой фанат автозвука — Серегей Свирков — создал демокар в виде истребителя и в прошлом году совершил тур по России и странам Европы.
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