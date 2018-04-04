Депутаты гордумы просят организовать социальное такси для колясочников

Депутаты городской думы направили обращение в министерство социцальной политики организовать социальное такси для детей-колясочников с просьбой обеспечить работу социального такси для доставки детей-колясочников в лечебные учреждения и реабилитационные центры. Об этом стало известно во время выездного совещания по реализации программы «Доступная среда», которое по поручению председателя городской Думы Дмитрия Барыкина провел его зам Николай Сатаев

Поводом для совещания стало обращение местной жительницы Наталье Кустовой, которая попросила обеспечить доступность транспорта, о создании условий для физкультурных занятий в муниципальных спортивных учреждениях, помочь с установкой пандусов в подъездах жилых домов перевозок детей-инвалидов.

Пока что Наталье приходится водить ребенка в частный физкультурный центр, так как во Дворце спорта «Северная звезда» удобств для колясочников, кроме внешних пандусов, нет. Как пояснил директор учреждения Раис Рахматуллин, семейные раздевалки, душевые и подъемники проектом не были предусмотрены.

«Николай Сатаев предложил помочь семье с оплатой абонемента на год. Также в течение недели будет проведено обследование технической возможности установки электрического подъемника в подъезде, где проживает семья Кустовых, затем будет определен тип устройства, которое планируется установить в срок до 9 мая», — сообщили в пресс-службе городской думы.

Также Николай Сатаев планирует встретиться с руководством МП «Нижегородпассажиравтотранс», чтобы обсудить вопросы создания условий для перевозок инвалидов.

«Мы обсудили сегодня все вопросы, нашли некий консенсус, выстроили дорожную карту по срокам и по ответственным исполнителям. Часть вопросов, которые сегодня были поставлены, мы постараемся в течение месяца решить», — подвел итог выездного совещания заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.