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О творчестве Андрея Дементьева поговорят в библиотеке на Дмитровке
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О творчестве Андрея Дементьева поговорят в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
О творчестве выдающегося русского поэта Андрея Дементьева поговорят в четверг, 5 апреля, в библиотеке № 29, расположенной на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Приглашаем всех желающих на поэтический вечер «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку…». Мы вспомним самые знаменитые стихотворения Дементьева, положенные на музыку: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Аленушка», — поделился Федоров.
Гостей будут ждать к 15.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. Вход свободный. (то)
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