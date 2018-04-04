О творчестве Андрея Дементьева поговорят в библиотеке на Дмитровке

О творчестве выдающегося русского поэта Андрея Дементьева поговорят в четверг, 5 апреля, в библиотеке № 29, расположенной на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров

— Приглашаем всех желающих на поэтический вечер «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку…». Мы вспомним самые знаменитые стихотворения Дементьева, положенные на музыку: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Аленушка», — поделился Федоров.

Гостей будут ждать к 15.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. Вход свободный. (то)