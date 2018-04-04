Концерт «Жить без улыбки — просто ошибка!» прошел в Доме творчества на Зеленоградской

Во вторник, 3 апреля, в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице прошел концерт «Жить без улыбки — просто ошибка!», посвященный Дню смеха. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры. — В концерте приняли участие воспитанники старшей и младшей группы вокальной студии «Маргаритки» под руководством Маргариты Демидовой . Праздник 1 апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и всенародных праздников, но он с большим успехом отмечается и в России, и во многих других странах, — уточнили в ДТ. Напомним, ДТ «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)