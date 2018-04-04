Милонов заступился за спевшего «Мурку» священника

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал видео, на котором священник в церковном облачении поет в трапезной храма известную блатную песню «Мурка».

«Я вообще плохо отношусь к подглядыванию, тайно кто-то снял и выложил. «Мурка», между прочим, является частью нашего фольклора. Я не хочу никого выгораживать, я не знаю, но «Мурка» стала давно фольклорной песней, которую исполняют в таком историческом ракурсе, она не ассоциируется с криминалом, непотребством», — цитирует «Рен-ТВ» Милонова.

Депутат признался, что ему нравится песня, исполненная священником. «Если бы он пел из репертуара современной попсы, это было бы зашкварно, было бы ужасно, а „Мурка“ — это наша история, мне нравится эта песня», — отметил он.