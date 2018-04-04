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Фестиваль фейерверков перенесут из Зеленоградска и сделают платным
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Фестиваль фейерверков перенесут из Зеленоградска и сделают платным 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Об этом, как передает «Клопс.ру», сообщила организатор мероприятия Евгения Хан.
В 2018 году мировой чемпионат пройдет на построенном к ЧМ «Стадионе Калининград» 8, 12 и 22 сентября. Заявки на участие уже подали Австрия, Филиппины, США, Индия, Румыния Канада, Гонконг, Швейцария.
Если в прошлые года фестиваль был бесплатным, то теперь решено пускать зрителей по билетам. Организатор уточнила, что «платить гости будут не за возможность наблюдать пиротехническое шоу, а за концерт: перед каждым фейерверком запланировано выступление музыкальных коллективов».
Напомним, что в прошлом году фейрверки посетили 287 тысяч гостей.
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