Фестиваль фейерверков перенесут из Зеленоградска и сделают платным

Об этом, как передает «Клопс.ру», сообщила организатор мероприятия Евгения Хан.

В 2018 году мировой чемпионат пройдет на построенном к ЧМ «Стадионе Калининград» 8, 12 и 22 сентября. Заявки на участие уже подали Австрия, Филиппины, США, Индия, Румыния Канада, Гонконг, Швейцария.

Если в прошлые года фестиваль был бесплатным, то теперь решено пускать зрителей по билетам. Организатор уточнила, что «платить гости будут не за возможность наблюдать пиротехническое шоу, а за концерт: перед каждым фейерверком запланировано выступление музыкальных коллективов».

Напомним, что в прошлом году фейрверки посетили 287 тысяч гостей.