Как экс-завод «Арсенал» превратили в клуб Blank?

В субботу, 7 апреля, на Арсенальной набережной, 1 открывается клуб Blank. Мы узнали у его команды, почему для переосмысления был выбран завод времен Петра I и чем новое пространство отличается от других.

В референсах команды Blank — вечеринки в берлинских техно-клубах Club Der Visionaere и Hoppetosse, а также во франкфуртском Robert Johnson: для тех, кто взрослел на лайвах Boiler Room, следил за новостями индустрии в культовом Mixmag, но уже вырос из DIY-проектов с посредственным звуком и непродуманной инфраструктурой.

За переосмысление индустриальной фактуры здания бывшего завода «Арсенал» , построенного еще при Петре I, отвечает трио организаторов — диджей и продюсер Женя Клепалов, Ольга Печкурова и Глеб Гончаренко. Логистику пространства они придумали сами, но к декорированию бывших цехов с шестиметровыми арочными потолками привлекли московский дуэт Freak Fabrique, в портфолио которых значится визуализация площадок чуть ли не всех главных техно-событий страны, в том числе танцполы на петербургских фестивалях Present Perfect и Gamma. Свет и лазерный конструктор из 50 модулей готовили также столичные легионеры — медиахудожники True Light Crew, сотрудничавшие с мировой онлайн-платформой Boiler Room.

На открытии 7 апреля выступят британец Andrew James Gustav — резидент лондонского лейбла Art of Dark, представитель киевского клуба Closer — Noizar, а также Be Kompromissed из краснодарского Lick Brick Studio. Летом во дворе откроется веранда.

Ольга Печкурова:

Пространство на Арсенальной набережной, 1, само по себе очень выразительно, поэтому выбор пал именно на эту площадку. Было дано: прекрасная фактура, арки, своды, колонны. Задача: не испортить все это, создавая действительно функциональное место. Наш подход к делу — «все как для себя». Мы сильно заморочились по поводу звука, провели не один саундчек, и над этим аспектом будем работать постоянно. Все решения в команде принимаем вместе, но основной про­граммный босс у нас Женя Клепалов, он же Module Werk. Смотрим на весь спектр танцевальной музыки: наши лайнапы и про подумать, и про повеселиться. С каждым годом на мировой сцене появляется все больше самобытных и талантливых артистов, которые только набирают обороты и пока не так известны широким массам. Вот на них и хотим сделать ставку. Не забудем и про регионы, где есть много людей, близких нам по духу и видению. Их тоже будем возить. Наш проект не сезонный, а институциональный. Мы видим Blank как мультикультурное пространство, основным столпом которого станут танцы».

Фото: Виктория Франкова, Саша Чайка