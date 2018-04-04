Пятый канал «ушел» на орбиту

В начале апреля произошло значимое событие для канала и всех телезрителей Пятого — состоялся успешный запуск международной орбиты.

О том, что канал успешно набирает обороты, мы сообщали не раз — об этом красноречиво говорят и цифры. Об этом же говорил нам какое-то время назад в интервью Михаил Швыдкой — он отмечал, что канал «тихой сапой» поднялся до невероятно высокго уровня, причем за короткое время. В прошлом году с феерическим успехом прошли «Алые паруса» — фантастическое действие, справедливо награжденное ТЭФИ. Увидеть чудо «Алых парусов» своими глазами пришли 2 миллиона 100 тысяч человек, что является абсолютным рекордом!

Одним словом, сегодня Пятый канал в России занимает крепкую позицию в лидерах российского национального телевизионного рейтинга. В 2017 году Пятый закрепил за собой 4 место по аудитории «Все 4+» среди федеральных телеканалов, что свидетельствует о востребованности его контента. И вот теперь — орбита!

— Так как орбита международная — стремимся показать высокое качество. Заинтересовать не только программами, но и красивой картинкой и соответствующим звуком, — говорит Сергей Вольхин , заместитель директора Дирекции ТТЦ по техническому развитию канала.

Зрителям, которые только начинают знакомиться с Пятым каналом, стоит немного углубиться в его историю. В этом году Пятый канал празднует свой 80-й год в эфире. Эта дата свидетельствует о реальной востребованности у зрителя, о его особенном отношении. Это очень сложная и ответственная задача сохранить традиции и при это всегда идти в ногу со временем, подстраиваться под интересы молодого поколения, постоянно совершенствоваться, сохранять лучшее и создавать новое.

Самая первая передача — телетрансляция — вышла еще в далеком 1938 году 7 июля и длилась всего час. А уже с сентября начались регулярные выходы в эфир. 1 мая 1949 года в Ленинграде состоялась внестудийная прямая трансляция репортажа с Дворцовой площади — она стала первой в СССР. В 1961 году был построен инновационный телецентр на Чапыгина, 6. Он стал самым крупным телецентром в СССР и одним из крупнейших в Европе. В следующем году сразу в трех студиях телецентра было установлено первое экспериментальное оборудование цветного вещания, что позволило транслировать как студийные, так и внестудийные программы. В конце 80-х в стране наступают перемены и канал становится отражением нового времени. Все спешат к телеэкранам, чтобы посмотреть культовые программы: телепередачу «600 секунд» — первые криминальные новости в стране (1987-1993), программу «Открытая дверь» — одну из первых молодежных телепередач в СССР, «Телекурьер», программу «Пятое колесо», «Адамово яблоко» и другие.

В 1986 году случилось сразу два значимых события для канала и для всей страны в целом. Два знаменитых советских телемоста между Ленинградом и Сиэтлом, Ленинградом и Бостоном. В 1990-м году состоялись первые теледебаты на Ленинградском ТВ. В 2004 году телеканалу было возвращено прежнее название «Пятый канал». Ну а организацией и трансляцией одного из самых масштабных и знаковых мероприятий в нашей стране — шоу «Алые паруса» — канал занимается с 2005 года.

— Помните, как у сатирика: «Включил телевизор, чайник — и ты не одинок»? Есть особая магия телесмотрения. Уверена, это зашито в нашем ментальном коде русского человека — коде консолидации! А в силу того, что Пятый — родной для миллионов — запуск международной орбиты осуществляется в юбилейный для телеканала год. Пятый — преемник Ленинградского телевидения — это уже легендарная история! Сохраняя лучшие традиции, мы стремительно развиваемся. У нас богатая программная полка, много познавательных программ, сериалов собственного производства. Мы запланировали немало ярких событий для наших зрителей. Как законодатель детективной телемоды, канал саккумулировал яркие сериалы, которые стали событием среди российской аудитории: сериал «СВОИ», «Последний мент», «След» и другие. Сейчас готовим к эфиру премьеру сериала «СПЕЦЫ». Мы уверены, вещание на международную орбиту еще больше расширит аудиторию Пятого канала, — говорит Марина Белова , заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала.

На первом этапе запуска вещание будет охватывать Казахстан, Кыргызстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Беларусь, Молдову, Латвию, Литву, Эстонию. Далее следуют Восточная Европа, Германия и Израиль. Телезрители этих стран впервые увидят на своих домашних экранах самые популярные и востребованные проекты и сериалы Пятого, в том числе, продукты собственного производства. Сериал «Свои» станет настоящим открытием для нового зрителя! СВОИ — это команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс! У каждого из них свой характер, свои слабости и, конечно же, свои суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди. Они — СВОИ.

Отдельного внимания заслуживает проект „Истории из будущего“ с Михаилом Ковальчуком . Это авторский цикл программ президента Национального исследовательского центра „Курчатовский институт“ . Михаил Ковальчук беседует с выдающимися российскими учеными, исследователями, научными экспертами. Зрители узнают об атомной энергетике и генной инженерии, о перспективах развития информационных технологий, эволюции источников света, о „макро“ и „нано“ мирах и о многом другом. Словом, планов впереди — громадье, ищите нужную кнопку!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

»Фея». Первый индийский хоррор на российских просторах