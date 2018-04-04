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Танцевать джаз-модерн научат в центре «Орбита» в Малом Коптевском
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Танцевать джаз-модерн научат в центре «Орбита» в Малом Коптевском 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре досуга и спорта «Орбита» в Малом Коптевском объявили о дополнительном наборе детей и подростков в хореографическую группу «Контемпорари» и студию джаз-модерна «Айседора». Здесь ждут любителей танцев в возрасте от шести до 15 лет. Об этом рассказала тренер-педагог центра Мария Андреева.
— Джаз-модерн и контемпорари — направления, в которых сочетаются классический танец и современная хореография. Но главное то, что в основе танца лежит импровизация. Вы танцуете так, как чувствуете музыку, выражая свое настроение, — поделилась педагог.
Записаться в группы и получить больше информации можно по телефону 8 (499) 152-56-44.
Занятия проводятся по вторникам и четвергам по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4/6. (мю)
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