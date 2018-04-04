Танцевать джаз-модерн научат в центре «Орбита» в Малом Коптевском

В центре досуга и спорта «Орбита» в Малом Коптевском объявили о дополнительном наборе детей и подростков в хореографическую группу «Контемпорари» и студию джаз-модерна «Айседора». Здесь ждут любителей танцев в возрасте от шести до 15 лет. Об этом рассказала тренер-педагог центра Мария Андреева

— Джаз-модерн и контемпорари — направления, в которых сочетаются классический танец и современная хореография. Но главное то, что в основе танца лежит импровизация. Вы танцуете так, как чувствуете музыку, выражая свое настроение, — поделилась педагог.

Записаться в группы и получить больше информации можно по телефону 8 (499) 152-56-44.

Занятия проводятся по вторникам и четвергам по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4/6. (мю)