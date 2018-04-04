ТОП-5 апреля: Человек, предмет, напиток, место и поступок

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На принципиальном матче с самарцами будет присутствовать все руководство области, вопрос победы для них не праздный — выход «Балтики» в Премьер-лигу, по мнению губернатора Антона Алиханова, упростит вопрос содержания стадиона. «Мы обращались к Владимиру Владимировичу с просьбой предусмотреть какие-то средства, в том числе федеральные субсидии, на то, чтобы содержать стадион. И такие решения были приняты, и соответствующие поручения он дал. В следующие несколько лет такие субсидии регионам, и в том числе Калининградской области, будут выделяться. И, конечно, мы ставим перед собой задачу попасть, как минимум, в стыки в этом году в ФНЛ, и ставим перед „Балтикой“, перед нашим клубом и игроками выйти в РФПЛ, победить в этих стыках. В таком случае вопрос с тем, как содержать, обслуживать стадион, станет гораздо более простым», — рассказал губернатор во время совместного с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем инспектирования объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018., Напиток: Кофе на песке, Барная карта в «Кофе на песке» представлена авторскими рецептами. Для тех, кто любит мягкое, орехово-шоколадное послевкусие, предлагается кофе сорта «Бразилиа сантос». Гурманы могут смело заказывать кофе по-бедуински: он подарит наслаждение от сбалансированного вкуса зерен и специй. Также в «Кофе на песке» можно «подвесить» напиток для определенного человека или незнакомца, зашедшего в кофейню. Владелец заведения уверен, что кофе имеет душу, поэтому его нужно готовить с чистым сердцем и добрыми намерениями. Так почему бы не начать день с хорошего кофе и благих поступков?, Место: Студия «Глянец»,

Во всех залах сделан ремонт и теперь там представлены новые локации, которые подойдут как для семейных, так и для персональных съемок: тут есть и модная эко-тема с растениями, натуральным деревом и лампами в стиле лофт; и зал с классической белой лепниной, камином и барочным диваном. Для экстравагантных — железная черная ванна и белые кирпичи. Для романтичных — воздушные шары и свечи. В общем, есть где снять и сняться, если вам нужны профессиональные фотографии в свежих интерьерах в самом центре города., Поступок: Стать зрителем ПЕРСПЕКТИВНОГО музыкального фестиваля,

Помимо выступления финалистов проекта, на фестивальных днях обещают выступление победителей прошлого года — группы АОКА (интервью с ней на с. ХХ). После подсчета результатов голосования и объявления победителя проекта ПЕРСПЕКТИВА 2018 27 апреля состоится награждение финалистов проекта по номинациям и сольный концерт победителя проекта. Вход на фестивальные дни 12 и 13 апреля — бесплатный. На сольный концерт 27 апреля — 300 рублей.