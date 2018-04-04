«Спецы». Больше, чем детектив

9 апреля на Пятом канале состоится главная премьера весны — сериал «Спецы». Для любителей детективного жанра, зрителей, которые видели «все» этот сериал станет настоящим открытием. Он снят в лучших детективных традициях: загадочные убийства, нетривиальные расследования, поиск улик, крутые повороты сюжета, море загадок и океан человеческих эмоций.

По словам Влада Ряшина, генерального продюсера Star Media, десять оригинальных детективных историй (каждая на две серии) увлекательно расскажут о необычных расследованиях экспертов-криминалистов и оперативников.

— В этом фильме будет все, что положено настоящему детективу: загадки, неожиданные повороты сюжета, интригующая атмосфера, непредсказуемые развязки, лирическая любовная линия и, конечно же, харизматичный главный герой, внимательный к мелочам, как Шерлок Холмс и жуткий сноб, как Доктор Хаус. Ему предстоит расследовать множество запутанных дел, разоблачить нечистых на руку чиновников и найти убийцу сестры.

Итак, с самой первой серии мы знакомимся с настоящими спецами своего дела! Андрей Макаров — начальник Экспертно-криминалистической лаборатории МВД и следователь Богдана Ковальская оказываются бок о бок на месте преступления. Не простая картина преступления, да и совместная работа «не клеится» из-за заносчивости и самоуверенности Макарова. У каждого своя версия происшествия. Никто не хочет уступать. При этом Ковальской и ее коллегам оперативникам уголовного розыска Киценко и Щеглову сразу бросается в глаза наблюдательность и профессионализм начлаба, его «волшебные» инструменты и внимание к деталям. В сборе улик Макарову успешно помогает гениальный компьютерщик Стас Ким, работающий на месте преступления «не по профессии», а потому что в лаборатории не хватает сотрудников.

Играет Макарова Алексей Морозов . Своего героя он за время съемок искренне полюбил:

— Главная задача моего героя — расследовать убийство сестры, все остальные дела — это фон. Сериал действительно будет держать в напряжении до самого конца: я весь сценарий прочитал на одном дыхании. Обычно такие длительные истории я читаю неделю-полторы, а в этот раз «проглотил» все за пару дней.

Не все любят Андрея и в своей команде. Эксперт-криминалист Борис Ройзман давно затаил обиду на Макарова. Ройзман хотел занять должность начальника, но появился Макаров и разрушил его планы. Вскоре выясняется, что Андрей пришел в лабораторию из университета МВД, где в течение года преподавал криминалистику, а до этого работал криминалистом в следственном управлении районной прокуратуры . Такой странный опыт работы озадачивает коллег. Никто не может понять, почему же он ушел из практики на год, чтобы преподавать, а потом вернулся?

Не меньше неразрешенных вопросов и в жизни следователя Богданы Ковальской. Благодаря большому опыту, аналитическому складу ума и великолепной интуиции она успешна в карьере. Но работа мешает уделять должное внимание единственной восьмилетней дочери Яне . Красивая и умная мать-одиночка никак не может построить личное счастье и создать полноценную семью. У нее есть любовник — судебный прокурор Карпенко. Но он «крепко» женат и трепещет перед супругой, хотя и обещает Богдане, что уйдет от Аллы. Ранимая и чувствительная женщина не может найти выход из ситуации. Ее не устраивает роль любовницы, но и решиться на разрыв отношений с Карпенко она не может. В процессе работы над делами чувства между Богданой и Макаровым трансформируются. От неприятия друг друга они перерастают в искреннюю симпатию, а затем и во что-то большее.

Богдану играет актриса Яна Соболевская:

— Моя героиня предана своему делу и хороший специалист. Она умна, принципиальна, тактична, с чувством юмора. Сильная и слабая одновременно. Благодаря своему труду, упорству и способностям она добилась высокого положения, коллеги её уважают и прислушиваются к её мнению.

… Вскоре в лаборатории появляется новый сотрудник — Леся Бильчак. Поначалу юная и неопытная практикантка не вызывает у Макарова доверия, но постепенно он начинает брать ее на места преступлений. Девушка хорошо проявляет себя и становится частью команды. Макарова все считают мастером своего дела, он искренне предан работе. Но в его жизни не так давно случилась трагедия — он потерял сестру. Все обстоятельства дела были похожи на несчастный случай во время ограбления, но Макаров уверен в другой версии — Ирину убили! Он подозревает, что к этому причастен его давний враг — сын депутата Кушнира. Андрей сталкивался с ним во время расследования убийства молоденькой девушки год назад, но был отстранен от дела по непонятным причинам. Сейчас же, когда по схожему сценарию погибла его сестра, начлаб намерен докопаться до правды всеми доступными способами.

В каждой серии зрителей ждет новое загадочное дело! С помощью каких методов спецы будут раскрывать эти преступления? Какие улики и события помогут им? Сумеет ли Андрей Макаров разобраться в хитросплетениях обстоятельств и событий и отстоять своё чувство к Богдане Ковальской? Сможет ли он разоблачить нечистых на руку чиновников и наказать виновных за преступления? Какую роль сыграет каждый герой детектива в этой нелегкой борьбе за правду?

«Спецы» — сериал, от которого просто невозможно оторваться! Лихо закрученный сюжет, дополненный первоклассным юмором и бурными эмоциями, заставит зрителей просмотреть все 20 серий на одном дыхании!

Не пропустите долгожданную премьеру! 9 апреля, в 22:30 — сериал «Спецы» только на Пятом канале!

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