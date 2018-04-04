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Детскую библиотеку в Восточном Дегунине посетят сотрудники Мосприроды
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Детскую библиотеку в Восточном Дегунине посетят сотрудники Мосприроды 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В детской библиотеке № 35 Восточного Дегунина 11 апреля выступят сотрудники Мосприроды с лекцией о первых весенних цветах. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Александра Яковцева.
— Ребят ждет познавательная лекция о том, какие бывают первоцветы и почему необходимо беречь и защищать их, — рассказала Яковцева. — В этот день сотрудники Мосприроды покажут презентацию о весенних цветах, а также проведут викторину и мастер-класс, содержание которого остается сюрпризом.
Она также добавила, что к участию приглашаются все желающие юные натуралисты из Восточного Дегунина.
Начало в 12.30. Напоминаем, детская библиотека № 35 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. (мю)
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