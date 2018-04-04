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«Белый квадрат»: дедлайн продлен до 7 апреля
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«Белый квадрат»: дедлайн продлен до 7 апреля 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Другого продления и возможности подать работы на участие в конкурсах Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» уже не будет. Финальный дедлайн наступит ровно в 24.00 в следующую субботу.
Работы принимаются на официальном сайте adfest. by в 6 конкурсов, 17 номинаций, которые будут оцениваться оффлайн международным жюри в пяти составах из 25 стран мира, на счету которых более 200 наград Cannes Lions.
«Белый Квадрат» включен в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах: РЕКЛАМА, БРЕНДИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, DIGITAL, а также во введенный с 2018 года Рейтинг эффективности АКАР, в котором учитываются победы в конкурсе Creative Effectiveness, помимо креативной идеи оценивающем эффективность реализованных проектов, созданных и демонстрирующих результаты в течение последних двух лет.
За годы работы Фестиваль высоко оценен профессиональным сообществом разных стран, в том числе представителями наиболее авторитетного мирового рейтинга креативности The Gunn Report, за высокий уровень организации Фестиваля, состава жюри и конкурсных работ. «Белый Квадрат» включен также в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report. Победители «Белого Квадрата» широко освещаются в международных СМИ, насчитывая более 30 публикаций на ведущих индустриальных интернет-ресурсах СНГ и Европы.
К участию в Фестивале приглашаются коммуникационные, креативные, брендинговые, PR, медиа агентства, дизайн и digital студии, а также индивидуальные творческие персоны, желающие заявить о себе на одном из крупнейших креативных событий Восточной Европы.
Членам АКАР, РАМУ, АБКР, IAB Russia предоставляется скидка на участие 20%.
По вопросам участия в конкурсной программе «Белого Квадрата» обращайтесь в Дирекцию Фестиваля по эл. почте konkurs@adfest.by или по тел. в Минске +375 17 204 42 27, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 17 204 18 99.
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