Книжки, которые идеально подходят для чтения в метро

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

В метро обидно читать что-то длинное: только втянешься, уже пора выходить. Спасают ситуацию любимые телеграм-каналы и сборники небольших рассказов. Не таких коротких, конечно, как знаменитый хемингуэевский «For sale: baby shoes, never used», но подходящих как для пары остановок, так и для утреннего путешествия по маршруту Жулебино — Лубянка.

Короткие рассказы прототипа того самого Дениски Кораблева, героя «Денискиных рассказов». Сын замечательного детского писателя Виктора Драгунского тоже стал писателем. Его любимый жанр — короткая проза. «Почти родственники» — последняя книга автора, в которой есть все, что читатели любят в Драгунском: юмор и игра с парадоксами.

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Сборник умных и саркастичных эссе с практическими советами на множество тем. Например, как организовать свое время и все успевать? Как беседовать с итальянским таксистом? Как вести себя, когда встречаешь знаменитость? Если все предыдущие попытки познакомиться с творчеством Умберто Эко заканчивались не в вашу пользу, книга «Как путешествовать с лососем» станет для вас приятной неожиданностью.

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У поэта Дмитрия Воденникова есть такса Чуня. Поэт и собака часто ведут споры, в которых Чуня, конечно, выигрывает. «Пальто и собака» — это поэтические и очень смешные эссе про забавную таксу, про любовь, жизнь — в общем, про все, что может интересовать хорошего поэта.

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Сборник рассказов О. Генри

У знаменитого мастера короткой прозы можно читать любой сборник рассказов, какой попадется. В каждом из них есть мягкий юмор и неожиданная развязка. Кстати, когда будете искать книжки в интернете, не забудьте вбивать в поисковик «О. Генри», а не «O’Генри». Писатель не ирландец, как многие ошибочно предполагают, а американец. «О. Генри» вообще псевдоним, настоящее имя автора — Уильям Сидни Портер.

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Сборник ностальгических рассказов, в которых Сергей Довлатов перебирает вещи, поместившиеся в фанерный чемоданчик, сопровождавший его в эмиграцию. У креповых финских носков, у офицерского ремня, двубортного костюма и поплиновой рубашки своя история, смешная и грустная.

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«Синие линзы», Дафна Дюморье

Дафна Дюморье — автор великолепно закрученных историй с неожиданной развязкой. В ее новеллах герои нередко заканчивают трагически, некоторые сюжеты пугают (не зря Хичкок так любил творчество Дюморье, что снял три фильма по ее книгам), но действие динамически развивается, и оторваться от книги невозможно.

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«Слишком много счастья», Элис Манро

Канадская писательница Элис Манро известна на весь мир своими рассказами, она даже Нобелевскую премию по литературе получила с формулировкой: «мастеру современного рассказа». Манро рассказывает про современных женщин, таких разных, таких живых и настоящих.

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«Дон Камилло. Малый мир», Джованнино Гуарески

Сборник рассказов итальянского писателя, известного отличным чувством юмора. Действие разворачивается в послевоенной Италии; в центре внимания приходской священник дон Камилло и мэр города, коммунист Пеппоне.

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Одни из лучших рассказов американского писателя-фантаста, послужившие основой для одноименного сериала. Писатель заглядывает в будущее, изменяет реальность, пугает и завораживает. Поклонники «Черного зеркала» будут в восторге.

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