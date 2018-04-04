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Детскую площадку на Дубнинской улице привели в порядок
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Детскую площадку на Дубнинской улице привели в порядок 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворе дома 16, корп. 3 по Дубнинской улице привели в надлежащее состояние горку на детской площадке. Ранее с заявлением о поломке игрового элемента местная жительница обратилась на портал «Наш город».
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту горки. Детская площадка приведена в надлежащее состояние», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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