Группы, которых мы НЕ увидим на «Нашествии-2018»

Все жарче припекает весеннее солнышко, а заядлые любители рок-фестов с большим оптимизмом поглядывают в календарь: до «Главного приключения года» для любителей качественной отечественной музыки и дружелюбной атмосферы опенэйра — фестиваля «Нашествие» 2018 — остается чуть меньше четырех месяцев.

Перечислять тех музыкантов, кто собирается выступить на «Нашествии-2018» пока рано, так что сегодня поговорим о более интересном. Мы проанализировали рок-индустрию и выяснили, кого из любимых музыкантов и легендарных групп мы по самым разным причинам НЕ увидим на «Главном приключении года» в Большом Завидове 3, 4 и 5 августа!

Агата Кристи

Еще в далеком 2009 году фанаты культовой группы (и Вадима с Глебом Самойловых в частности) были встревожены заявлением на официальном сайте, гласящим о том, что творчество «Агаты» вступает в стадию завершения. Сказано — сделано! «Агата Кристи» поехала в прощальный тур по 44 городам нашей родины под очень понятным названием «Эпилог», отыграла два больших концерта в Москве и Питере, а финальной точкой тура стало громкое выступление на «Нашествии-2010».

Потом, правда, были еще два «Ностальгических концерта» в 2015 году, дележка наследия культовой группы и окончательный разбег братьев-фронтменов. В принципе, любимую мрачную музыку можно послушать и сейчас, но уже не в том формате: к примеру, Глеб Самойлов со своим новым проектом THE MATRIXX выступал не далее, как в прошлом году. А среди фанатов ходит слух, что перед организаторами поставлено условие — не приглашать обоих Самойловых на одно мероприятие.

Король и Шут Тут все просто и грустно: легендарная российская хоррор-панк-группа (и, кстати, постоянный желанный гость «Нашествия») прекратила свое существование 5 лет назад вместе с неожиданной и скоропостижной смертью лидера — Михаила Горшенева (Горшка).

После гражданской панихиды осиротевшие участники «КиШ» проехались с прощальным гастрольным туром памяти Михаила по городам России, Украины и Белоруссии, а 31 декабря 2013 года музыканты объявили о том, что продолжат выступать под новым названием «Северный флот» (так называлась одна из песен, написанных Горшеневым). Для тех, кому принципиально название: музыканты сохранили постановку зонг-оперы TODD, специально для которой было решено оставить название «Король и шут» — на захватывающее представление можно сходить и сейчас.

Ляпис Трубецкой

Белорусская группа во главе с бессменным лидером и идеологом, эксцеричным Сергеем Михалком многие годы прокачивала тысячи гостей «Нашествия», пока в 2014 году Сергей не объявил в своем твиттере о роспуске группы, поблагодарив всех поклонников за 24 прожитых вместе года. Можно было бы дотянуть и до значимой даты, но, по словам все того же Михалка — «самое позорное, самое пошлое и глупое, что может произойти с рок-группой, — это встретить 25-летний юбилей».

Сейчас Сергей проживает в Киеве, где получил вид на жительство за «вклад в развитие украинской музыке», и активно работает над анархо-панк проектом Brutto. Оставшаяся же часть «Ляписа» стала группой Trubetskoy, и, кстати, открывала своим сетом в прошлом году «Нашествие-2017», получив вполне положительные отзывы.

Смысловые галлюцинации

29 декабря 2015 года лидер свердловской группы Сергей Бобунец добавил ложку дегтя в бочку предновогоднего меда и сообщил поклонникам в своем видеообращении, что «Смысловые галлюцинации» прекратят свое существование в 2017 году. Собственно, после серии прощальных концертов так и произошло.

С тех пор музыкант выпустил полноценный сольный альбом, в котором критики и многочисленные поклонники, все же, усмотрели сохранение старой, такой полюбившейся, эстетики. Однако не спешите совсем расстраиваться: несмотря на распад «Смысловых галлюцинаций», Сергей Бобунец продолжил исполнять полюбившиеся за 26 лет существования группы «глюковские» хиты, с которыми и выступил, к примеру, на предыдущем «Нашествии».

Кукрыниксы

А вот эта рок-группа только готовится завершить свое существование, но мы не можем не написать столь важную информацию. На официальном сайте говорится, что творческие замыслы лидера группы Алексея Горшенева (младшего брата Михаила, если кто не в курсе) уже направлены в новое русло, не связанное с «Кукрыниксами»: изменится и состав, и музыкальное направление, и концепция, хотя значимые хиты останутся и в новом детище.

Сейчас группа находится в юбилейном туре, приуроченном к 20-летию команды, не пропустите шанс посетить финальные концерты. Ну и будем гадать, приедут ли музыканты на «Нашествие-2018» в старом формате, чтобы красиво и ярко поставить финальную точку, как это уже было в случае «Агаты Кристи».

Океан Эльзы

А вот этот украинский коллектив вполне себе замечательно работает, выступает и гастролирует по миру и странам СНГ. Мы не будем углубляться в подробности, просто вспомним, что в последний раз группа Святослава Вакарчука выходила на сцену в Большом Завидове в 2013 году. С тех пор, по словам организаторов, «Океан Эльзы» неоднократно приглашался на «Нашествие» но по разным причинам не смог принять участие в «Главном приключении года»…

Вопли Видоплясова

…как и группа «Вопли Видоплясова» также, по словам организаторов, постоянно получающая приглашения на фестиваль. Украинская группа, ведущая свою историю аж с советского 1986 года, много гастролирует по миру, но гостей «Нашествия» порадовать своими хитами не спешит. В какой-то момент в ведущих российских изданиях появилось заявление лидера группы Олега Скрипки о том, что «Воплям» запретили выступать в России, однако Минкульт опроверг эти сведения. Надеемся, что когда-нибудь мы обязательно сможем впасть в неистовые пляски под ярые призывы весны от Олега Скрипки!

А мы спешим напомнить и немножко «подсластить пилюлю»: пусть вы не сможете полюбоваться на наших героев вживую и, срывая голос, подпевать самым знаковым песням в Большом Завидове на фестивале «Нашествие-2018», все хиты любимых групп всегда можно услышать на волнах радиостанции НАШЕ Радио 101.7 FM!