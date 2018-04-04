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The Jesus and Mary Chain впервые выступят в России.
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The Jesus and Mary Chain впервые выступят в России. 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Живые легенды альтернативного рока, шотландцы The Jesus and Mary Chain являются фактическими изобретателями шугейза: их датирующийся 1985 годом выдающийся дебют «Psychocandy» — возможно, самая влиятельная пластинка в истории жанра.
Вклад группы в развитие нойз-рока также весьма значителен: фронтмен Pixies Блэк Фрэнсис не устает признаваться в любви к The Jesus and Mary Chain, а лидер Nine Inch Nails Трент Резнор так и вовсе считает, что его группа обязана своему появлению мрачным и громким шотландцам.
«После каждого тура мы хотели друг друга убить, — сказал как-то Джим Рейд, имея в виду себя и своего брата Уильяма. — А после финального тура мы попробовали это сделать».
Братья-основатели The Jesus and Mary Chain остаются единственными бессменными участниками группы (в которой успел поиграть будущий фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи) и, несмотря на бурное прошлое, после ее воссоединения в целом ладят.
Как бы то ни было, в 2003 году о крутизне «Psychocandy» и его главной песни «Just Like Honey» напомнил оскароносный шедевр Софии Копполы «Трудности перевода», а в 2007-м его звезда Скарлетт Йоханссон спела эту песню с JAMC на сцене фестиваля Coachella, отметив с шотландцами тем самым реюнион распавшейся в конце 90-х группы.
Посвятив последнюю декаду триумфальным гастролям и нарядным переизданиям, в 2017 году The Jesus and Mary Chain разошлись до того, что выпустили первый за 19 лет альбом «Damage and Joy», оказавшийся одним из лучших в их дискографии и ставший поводом для очередного турне, по ходу которого JAMC охотно, шумно и весело напоминают о своих панк-корнях и впервые (в год своего 35-летия!) выступят в России.
Дата: 17 мая 2018 20:00 Место: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT
Адрес: г. Москва, Орджоникидзе., дом 11 Заказ билетов: +7 (495) 228-20-80
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