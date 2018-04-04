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В Петербурге представили сборник «Русский исторический анекдот»
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В Петербурге представили сборник «Русский исторический анекдот» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Сборник «Русский исторический анекдот от Петра I до Александра III» представили в Санкт-Петербурге. В частности, в него вошли ранее не издававшиеся анекдоты, которые сочинял и рассказывал писатель Николай Гоголь, отметил, выступая в среду в петербургском пресс-центре ТАСС, составитель сборника Ефим Курганов.
"Они (анекдоты Гоголя) никогда не собирались по разным причинам, впервые они представлены как коллекция в этой книжке", — рассказал Курганов.
Гоголь не единственный знаменитый русский писатель, чьи анекдоты появились в сборнике. Отдельное место занимают истории баснописца Ивана Крылова.
"Он сам их сочинял и сам рассказывал о себе — всякие истории о его обжорстве, неряшливости. [К примеру, история], что, собираясь на бал, Крылов спрашивал у девочек маленьких, что ему одеть, они ему говорили: «Иван Андреевич, вы умойтесь и причешитесь, и вас никто не узнает». Он сам это сочинял", — пояснил Курганов.
В книге есть истории, связанные с именами Достоевского, Тургенева, Пушкина. Последний, по утверждению Курганова, являлся не только любителем занимательных историй, но и сам их собирал в специальную книгу, где указывал от кого и когда именно слышал тот или иной анекдот.
Составитель считает, что исторические анекдоты не только являются любопытными историями из жизни классиков литературы, политиков и военных, но также позволяют увидеть детали быта, которые не видны в книгах по политической или экономической истории.
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