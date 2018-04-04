Поездатые истории: 10 фильмов для тех, кто любит железную дорогу

Самым первым фильмом про железную дорогу стала короткая документалка «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» братьев Люмьер — зрители встретили её на ура и с энтузиазмом. С тех пор киноиндустрия создала не один десяток картин на эту тему: еще бы, огромная куча металла мчится на большой скорости, а внутри, в замкнутом пространстве, люди — какой просто для фантазии!

Мы же собрали здесь самые интересные и стоящие, Шелдону понравилось бы.

Убийство в Восточном экспрессе

Убийство в Восточном экспрессе

Поезд в Пусан

Поезд в Пусан

442 километра качественного зомбиапокалипсиса в мчащемся на большой скорости поезде.

Неуправляемый

Неуправляемый

Крис Пайн и Дензел Вашингтон в истории о потерявшем управление беспилотном локомотиве, несущем опасный груз. Состав мчит на огромной скорости и рискует вылететь с рельсов на любом повороте, что приведет к химической катастрофе. Для того чтобы остановить стального монстра, предпринято все, что было можно, но все попытки были тщетными…

Леди исчезает

Леди исчезает

Действие детективного триллера от мастера саспенса Альфреда Хичкока происходит незадолго до начала Второй мировой войны. В поезде, следующем из Тироля в Лондон, при загадочных обстоятельствах пропадает дама в летах. Ее случайная попутчица, обнаружившая пропажу, начинает расследование, она пытается выяснить, что произошло, но оказывается, что никто никакой пожилой леди не видел.

Опасные пассажиры поезда 123 Опасные пассажиры поезда 123 Поезд нью-йоркского метро захватывают вооруженные террористы, они требуют выкуп, но даже если их требования исполнят — у заложников мало шансов остаться в живых. Снова Дензел Вашингтон, но на этот раз в паре с Джоном Траволтой

Исходный код Исходный код Капитан Колтер Стивенс раз за разом приходит в себя в чужом теле, едущем в пригородном поезде, погибает от взрыва и снова возвращается в прошлое. Его цель — найти и обезвредить бомбу, заложенную террористом, а также понять, какого черта вообще происходит.

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники

Трое придурошных братьев отправляются в железнодорожное путешествие по Индии, чтобы наладить отношения, захромавшие год назад, когда умер их отец. Заодно они хотят найти свою мать, живущую где-то в Гималаях. Семейная идилия довольно быстро прекращается и переходит в непрекращающиеся стычки. Комедийная драма легендарного Уэса Андерсона была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и высоко оценена и критиками, и зрителями.

Поезд-беглец

Поезд-беглец

Сквозь снег

Сквозь снег

В недалеком будущем на Земле случилась техногенная катастрофа, и теперь вся планета покрыта снегом и льдом, а жизнь сохранилась только гигантском поезде, мчащемся без остановок по кругу трансевразийской магистрали. В первых вагонах живет элита, а чем дальше от головы, тем проще люди. В конце поезда болезни, нищета и беспредел. Но среди сирых и угнетенных найдется человек, который поведет всех за справедливостью. Потрясающий постапокалиптический триллер с удивительным актерским составом.

Большое ограбление поезда