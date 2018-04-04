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Активисты Троицка присоединятся к мероприятию «Тотальный диктант»
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Активисты Троицка присоединятся к мероприятию «Тотальный диктант» 

Префектура ТиНАО города Москвы 52 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Молодежная палата Троицка
Активисты Молодежной палаты Троицка 14 апреля присоединятся к мероприятию «Тотальный диктант».
— В этой акции наши ребята выступят как организаторы площадки. Можно сказать, что участие в «Тотальном диктанте» стало доброй традицией. В этом году от Молодежной палаты выступит семь человек. В обязанности ребят будет входить организация работы площадки: получение текста и специальных бланков, поиск дикторов и подготовка аудиторий, координация участников, — сообщили представители Молодежной палаты городского округа.
Отметим, что «Тотальный диктант» состоится на базе Лицея Троицка. Начало запланировано на 14:00.
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