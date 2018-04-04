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Вечер «Заозерной школы поэзии» состоится в Черемушках
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Вечер «Заозерной школы поэзии» состоится в Черемушках 

Мои Черемушки 51 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня клуб авторской песни «Меридиан М» встречает последователей первых представителей творческого андеграундного поэтического объединения «Танаис», возникшего в прошлом веке на руинах древнего скифского города, расположенного в дельте Дона.
В исполнении «танаитов» новой волны в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан» прозвучит песенная поэзия основателей «школы»: Геннадия Жукова, Виталия Калашникова, Любови Захарченко и Анвара Исмагилова. «Не пропустите этот незабываемый вечер — несомненно, концерт станет еще одним знаковым событием в культурной жизни нашего замечательного города!», — передают организаторы.
Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.
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